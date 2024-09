Alex Garza confiesa porqué se salió de '¡Ya Párate!', programa que conducía con Facundo

Alex Garza, conductora y una de las principales figuras más queridas de TV Azteca, por fin rompió el silencio sobre su salida de "¡Párate Ya!", el programa radiofónico que conducía con Facundo y del cual formaba parte desde hace años.

La actual conductora de "Al Extremo", habló por primera vez de su salida de "¡Ya Párate!", espacio de radio compartido con Facundo desde agosto de 2018, durante mucho tiempo usuarios pensaron que la razón principal de su salida fue a diversos problemas con el conductor antes mencionado, sin embargo, recientemente confesó que se fue por decisión propia y de paso desmintió todos los rumores que apuntaban a una fuerte pelea entre ambos conductores.

"Yo creo que ninguna separación así termina del todo bien, pero problemas entre nosotros no (hubo), entre nadie, ni mis compañeros ni la gente de producción", señaló.

Garza aseguró que la razón principal de su salida se debe a la ausencia de un acuerdo para una nueva negociación, esto debido a que su contrato ya había expirado hace más de un año y medio, por otro lado, el hecho de que se sumaran nuevas personas a la dirección del proyecto fue una idea que no terminó por agradarle, aceptando que la mejor decisión que podía tomar era salir del programa y buscar un nuevo rumbo

"Cualquier ser humano tiene que luchar por lo que quiere y lo que se merece, va más allá de una cuestión de género, no estoy culpando a nadie, fueron circunstancias que no se acomodaron y entonces me dolió, pero decidí renunciar. Fue horrible", aseguró.