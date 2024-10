¡Alerta! Detectan comercialización ilegal de tratamiento contra Covid-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal del producto Combovir (Nirmatrelvir 150 mg / ritonavir 100 mg) tabletas, fabricado por Bruck Pharma Private Limited y utilizado para el tratamiento de Covid-19.

La dependencia federal informó que se detectó la venta del medicamento en plataformas digitales y que, al no contar con registro sanitario en México, no se puede garantizar su composición, pureza, seguridad, eficacia ni calidad. Además, se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo para la salud.

La Cofepris recomendó a la población no adquirir Combovir (Nirmatrelvir 150 mg / ritonavir 100 mg) tabletas con cualquier número de lote y fecha de caducidad. En caso de contar con información sobre su posible comercialización, es necesario realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

También se exhortó a no adquirir ni consumir productos que no cuenten con registro sanitario o que estén etiquetados en idiomas distintos al español. Se recomienda no comprar medicamentos a través de redes sociales, plataformas de venta y otros sitios en línea, principalmente aquellos que se oferten a precio menor que en el mercado, y los que requieren valoración, prescripción y supervisión médica, como los que están destinados a tratar Covid-19.

En caso de que usted haya utilizado dicho medicamento y presente cualquier síntoma, reacción adversa o malestar, debe reportarlo y llenar el formato de notificación electrónica de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos (SRAM), en el portal de Internet: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/mx/vigiram

Para conocer más notificaciones de productos y servicios que representan un peligro para la salud, se puede consultar el Sistema de Alertamiento Sanitario (SAS) que forma parte de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR) y que se encarga de analizar las notificaciones nacionales e internacionales para evaluar si productos y/o servicios regulados por la Cofepris, representan un riesgo a la salud de la población.

La Cofepris invitó a distribuidores y titulares de puntos de venta a que adquieran productos únicamente de proveedores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, quienes deben contar con licencia sanitaria, aviso de funcionamiento y documentación que acredite la adquisición legal del producto.

Finalmente, se dijo que se mantendrán acciones de vigilancia sanitaria e informa a la población sobre nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, empresas o establecimientos vulneren la legislación sanitaria y representen un riesgo para la salud pública.