'Alejandro Moreno, nos guste o no, ahorita es la figura máxima del PRI': Homero Martínez

Tras haber participado en la Asamblea Nacional del PRI como consejero nacional, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, habló de la necesidad de que haya unidad y activismo en el partido.

"Alejandro Moreno, nos guste o no, ahorita es la figura máxima que tenemos los priístas a nivel nacional. Yo he escuchado algunas manifestaciones muy respetuosas, por ejemplo, del excandidato, Francisco Labastida, de que se va; pues yo nunca lo he visto en el PRI, y yo he asistido a muchas reuniones y a muchas asambleas a nivel nacional que nos ha convocado nuestro partido. ¿Qué necesitamos? Los que nos decimos priístas hay que ir a la casa a ver qué tenemos que hacer. Nunca lo he visto pegar una calca", mencionó el alcalde de Lerdo.