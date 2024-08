Alejandra Valencia revela que la Conade bajó su beca tras ganar medalla en París 2024

Después de ganar la medalla de bronce haciendo equipo en Tiro con Arco durante los Juegos Olímpicos de París 2024, la mexicana Alejandra Valencia, reveló en su cuenta de X que la Conade ha bajado su beca.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias”, escribe.

En ese sentido, la atleta olímpica siguió compartiendo un mensaje ahora en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que pese a la reducción deberá seguir pagando a su preparador físico y psicóloga con el objetivo de tener mejores resultados.

De inmediato, al darse a conocer lo que ocurre con la arquera mexicana, las opiniones no se hicieron esperar por parte de los seguidores, quienes lanzaron comentarios negativos ante la gestión de Ana Gabriela Guevara.