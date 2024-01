¿Alejandra Guzmán es la Miley Cyrus mexicana? Un cover hecho con IA podría demostrarlo

Usuario en redes sociales crea conversación entre internautas luego de argumentar que las cantantes Alejandra Guzmán y Miley Cyrus tienen un gran parecido en sus voces.

Fue a través de la red social X, antes Twitter, que un internauta con el usuario @lapeps_ publicó un cover realizado con inteligencia artificial de la canción Jaded de Miley Cyrus, la cual era cantada con la voz de Alejandra Guzmán.

Al pie de este video, el usuario destacó el gran parecido de voces entre la estadounidense y la mexicana, asegurando que ambas tenían casi el mismo rango vocal, y que su historia era la misma.

"Yo siempre he dicho que Alejandra Guzmán y Miley Cyrus son un paralelismo musical por sus voces similares y sus historias. Cantantes que superaron la fama de su padre, pero que la gente constantemente demeritó por su manera tan libre de ser. Aquí la prueba con IA", escribió.

Esta comparación provocó un gran debate en redes sociales, donde usuarios se mostraron de acuerdo con las similitudes entre ambas, pidiendo inclusive un cover de una canción de Alejandra Guzmán, pero interpretada por Miley Cyrus.

"Wow, pareciera que la canción pide ser cantada por Alejandra", " Lo he pensado desde que vi que tiene el estilo de voz ronca y por la versatilidad de ambas", "What?! Creí que era el único que lo pensaba hahaha amo", "Jajajaja yo tmb siempre lo he dicho!!! Que miley cyrus es nuestra alejandra guzman americana", fueron uno de los tantos comentarios que s epodían leer en la red social.