Alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo intensifican combate al Dengue ante aumento de casos

Leticia Herrera Ale y Homero Martínez Cabrera, alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo, respectivamente, emprendieron acciones para reforzar medidas de combate contra el Dengue ante el crecimiento exponencial de casos y los recursos materiales limitados para frenar la propagación del mosquito transmisor. Ayer se informó de al menos 700 en ambos municipios.

Ante el Cabildo en pleno la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, dijo que estaba muy preocupada por casos de Hepatitis y Dengue.

“Antes de estar con todos ustedes en Cabildo tuvimos una reunión en la sala de juntas y nos está apoyando mucho la Jurisdicción Sanitaria Número 02. Vamos a reforzar todavía mas pero no veo el cómo podamos abarcar todo Gómez porque no hay suficientes herramientas como camionetas, vectores", dijo la alcaldesa.

En la misma sesión compareció, a petición de la edil, el director de Salud Municipal, José Antonio Adame de León, quien dijo que el problema del Dengue es serio y que en Gómez Palacio hay 255 casos confirmados y 350 en estudio de los cuales "me comentan en la Secretaría de Salud es que van a salir positivos”, dijo el director, quien habló de casi 700 casos de Dengue concentrados en esta región.

En Lerdo, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, dijo que hay 80 casos de Dengue confirmados de manera oficial ese municipio aunque confirmó que el director de Salud Municipal, Cecilio Campos, ha dicho que se ha tenido conocimiento de al menos otros 300 que no están dentro de las cifras oficiales.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, dijo que la situación ya es "preocupante y además esto nos ocupa ya de urgencia”, pues dijo al Cabildo que no quiere que se venga una epidemia mas fuerte, razón por la cual se requieren acciones inmediatas que deberán contar con la colaboración no solo de diferentes áreas de la administración municipal que se habrán de coordinar con Salud Municipal y con la Secretaría de Salud del Estado a través de la Jurisdicción Sanitaria sino también del apoyo de la sociedad civil y de los empresarios y dependencias que se puedan sumar con unidades (máquinas) para fumigar además de personal encargado exclusivamente a realizar estas labores.

René Antonio Maúl Batres, encargado de las operaciones de fumigación en Gómez Palacio, informó previamente que acudieron al Fraccionamiento del Bosque y a los ejidos San Felipe y El Compás, además adelantó que las tareas continuarán en las colonias Bosque Real, Centenario, Miravalle y en varios ejidos y escuelas que ya están calendarizados.

La alcaldesa pidió ayer públicamente a la ciudadanía tomar muy en serio este problema que de acuerdo con Salud Municipal ya ha cobrado la vida de tres personas, entre ellas un niño.

“Ayúdenos por favor, es por la salud de ustedes y su familia. No tengan cacharros, barran los charcos. No hay gobierno que pueda con todo esto porque no tenemos suficientes recursos ni herramientas ni nosotros ni el gobierno del estado para acabar con el Dengue si la gente no nos ayuda”, señaló.

Por su parte el alcalde, Homero Martínez Cabrera, también hizo un exhorto a la ciudadanía: "El Gobierno no puede solo, de nada nos sirve estar fumigando si tenemos focos de infección donde se genera el mosco por falta de limpieza", señaló.

En Lerdo dijo que también se está trabajando de la mano con la Jurisdicción Sanitaria Número 2, a través de un programa intenso de descacharrización para erradicar la proliferación del mosquito, por lo que hace un llamado a la gente para contribuir limpiando su casa; lavando y tapando contenedores; deshaciéndose de llantas, botellas, recipientes oxidados o en mal estado; y acudiendo a la Clínica de Salud Municipal al presentar algún síntoma, para registro de casos.

“Me dice la Jurisdicción Sanitaria, no podemos destinar o pedir recursos extraordinarios porque no tenemos una emergencia en el tema de salud pública. Porque legalmente en Lerdo traemos únicamente alrededor de 80 casos contabilizados, confirmados, y afortunadamente no habido ni una sola muerte por esta causa”, reiteró.

Entre las acciones, también se contempla la atención con vectores, fumigando, y donando pastillas de Abate, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas. Agradeció al Dr. Luis Fernando Olvera, jefe del Área Sanitaria Número 2, con quien se hace sinergia “Quedamos de reforzar medidas, hicimos acuerdos en la mesa. Agradecerle al Dr. Olvera, que bajó instrucciones a su gente y nos van a ayudar a capacitar al personal de Prevención Social”, dijo el edil.