Alcalde morenista de Mapimí, Fernando Reverte, es sancionado por violencia política contra síndica municipal

El Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Durango emitió un procedimiento especial sancionador contra el alcalde morenista de Mapimí, Fernando Reverte Granados.

El expediente correspondiente al procedimiento especial sancionador es el IEPC-SC-PES-VPG-005/2024 y es en respuesta a la queja formal presentada por la síndica municipal, María Teresa Valdez Arreola, quien señala ser víctima de amenazas e insultos.

El Consejo del IEPC determinó informar del Acuerdo de Medidas de Protección por presuntos actos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres por razón de género.

La Secretaría del Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo de Medidas de Protección, en relación con la queja presentada por la síndica el pasado diecinueve de julio de la presente anualidad, con fecha veinte de julio de la presente anualidad en autos del expediente y se declaró procedente la medida de protección solicitada por la quejosa.

También se solicita a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Durango, el contenido del presente acuerdo.

Dicha medida tiene por objeto que el probable agresor denunciado, en este caso el alcalde de Mapimí, Fernando Reverte Granados, cumpla con lo que a la letra dice:

"Se ordena al denunciado, C. Fernando Reverte Granados, se abstenga en lo subsecuente de continuar con los insultos o amenazas a la quejosa C. María Teresa Valdez Arreola o personas cercanas a ella. Esto, a partir del momento de que el contenido de este acuerdo le sea notificado y hasta en tanto se determine lo contrario, por cualquier autoridad competente".

El oficio es firmado por Paola Aguilar Álvarez Almodóvar, secretaria del Consejo General del IEPC Durango.

Antecedente de la sanción

Desde noviembre del año pasado la síndica municipal de Mapimí, María Teresa Valdez Arreola, acompañada de otros regidores del Cabildo de Mapimí, hicieron públicos señalamientos de falta de transparencia en las Finanzas del gobierno municipal de Reverte Granados, algunos de estos señalamientos incluyen violaciones a las leyes estatales como la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y la Ley de Disciplina Financiera, pues tanto los regidores como la síndica tendrían que tener información detallada de los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes a la cuenta pública municipal, cosa que argumentan no se les informa ni se les entrega.

"Tenemos las pruebas de que no hacen las cosas en tiempo y forma desde que entramos hasta la fecha. No tenemos ninguna copia de las actas de Cabildo. Hemos solicitado información financiera incluso, yo como síndica he solicitado la información y no me han permitido realizar ni una sola revisión de los estados financieros, es decir, no sabemos cuánto llega y en qué se gasta o qué se paga, o qué obra se hace y por cuánto recurso. Nada", declaró la sindica municipal a finales e inicios de este año.