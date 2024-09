Alcalde de Torreón defiende autonomía del Grupo de Reacción en Seguridad Municipal

La decisión de dejar al Grupo de Reacción Torreón (GRT) de la Policía Municipal con elementos que únicamente pertenezcan a esta corporación, se basa en una necesidad de orden y seguridad, sostuvo el alcalde, Román Albero Cepeda González; reiteró que la coordinación continúa y lamentó que se haya cambiado la narrativa sobre estos hechos en perjuicio de la percepción.

Aseguró que el GRT continuará operando y que es una decisión tomada, como lo hizo saber en la reunión de la mesa de seguridad del pasado viernes, cuando se dejó en claro que los elementos de otras corporaciones tendrían que regresar a éstas, o integrarse a la Policía Municipal si deseaban seguir perteneciendo al agrupamiento.

“El GRT es un grupo de Torreón, pagado por Torreón y por esta Administración, yo fui muy claro y lo hice ante el seno de un consejo de seguridad el pasado viernes, para que quienes pertenecieran a otras corporaciones se reincorporaran a su corporación de origen, y quienes quisieran quedarse fueran netamente municipales. En ese orden está mi decisión”, destacó.

El presidente municipal señaló que el grupo, que así pueda tener 30, 40 o 50 elementos, no está por encima de la Dirección de Seguridad Pública, la que, con casi 800 elementos, está al mando de la seguridad junto con el alcalde, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y esto incluye a todas las corporaciones estatales federales, mas no en subordinación.

“La seguridad no se debe focalizar en un grupo, hay 800 elementos de seguridad que cuidan Torreón, que tienen equipo; hay un sistema de inteligencia autónomo que se coordina, y que en la medida en que podamos coordinar y sumar esfuerzos, podamos entender y concebir la seguridad que se construyó en la ciudad, que tanto costó a muchas administraciones anteriores, pero también a muchos empresarios, cámaras que pusieron su apuesta en esa coordinación, y esa jamás se ha puesto en riesgo”.

Aclaró que el GRT es una de las vertientes de la DSPM, el cual seguirá atendiendo sus funciones y en los próximos días contará con un nuevo titular, posiblemente un militar activo o retirado.

Reiteró que la ciudad continuará siendo de las más seguras del país, y destacó que su Administración es de las que más invierte en este rubro, con el 18.03 por ciento del presupuesto anual.

“Es importante que la ciudadanía esté tranquila, el grupo seguirá siendo de la Policía Municipal; qué bueno que vengan otros grupos de otro orden, con otro nombre, a salvaguardar la seguridad de Torreón y La Laguna. Es fundamental que eso prevalezca y que manden más equipo” señaló Román Alberto Cepeda.

“Jamás se puso en suerte la coordinación que ha dado origen a la seguridad en Torreón, pero es lamentable que hayan modificado la narrativa y politizado el tema, eso es grave para la percepción de una seguridad que nos ha costado mucho construir y mantener”, indicó el edil.

Señaló también que el Municipio mantendrá la coordinación con quienes así lo deseen, pero enfatizó que “coordinación sí, mas no subordinación”.

Román Alberto Cepeda dijo que ya se tiene solicitudes de elementos para integrarse al GRT, que sigue contando con unos 60 quienes seguirán atendiendo funciones específicas, como ocurre con la vigilancia en la Feria, el dispositivo de seguridad para el concierto de Luis Miguel el sábado pasado, entre otras tareas.

“Esto no tiene nada que ver con política, quienes pretenden politizar no solo la seguridad, sino otras cosas son otros, y la seguridad no se lleva con caprichos ni voluntades, sino con realidades y acuerdos”, destacó el alcalde de Torreón.