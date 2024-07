Alcalde de Madero hará 'limpia' en la Policía Municipal, tras paro laboral de los agentes

El alcalde de Francisco I. Madero Jonathan Ávalos Rodríguez, manifestó que hará una limpia en la Policía Municipal y que en adelante se contaría con una nueva corporación, incluso ya contaba con 20 cadetes dispuestos a integrarse a la corporación, además de que él mismo, ayer por la noche, junto con otros civiles harían recorridos de vigilancia, también declaró que se comunicaría con el general Héctor Báez, encargado del Mando Especial de la Laguna para que sus elementos apoyen con la seguridad del municipio.

Las declaraciones las hizo mediante la red social de Facebook, ayer lunes por la noche, luego del paro de labores que a las siete de la noche iniciaron los agentes, por el despido de un responsable de turno (RT), además de que no cumplió con lo establecido en los acuerdos que el edil firmó por escrito, entre ellos que no se despediría a nadie por represalias.

“Nosotros dimos aviso al contralor para que sean dados de baja los policías que están amotinados, que no están ejerciendo sus funciones y en estos momentos ya tome la determinación de los policías que si quieren trabajar, ya acabo de nombrar dos nuevo RT y un comandante operativo, así como el director de seguridad publica interino que, es Miguel Ángel Aguilar, para que junto con nuevos cadetes que estaremos contratando puedan disponer de las instalaciones de seguridad y puedan dar la prevención y las funciones operativas que competen a la policía municipal”.

Al principio hizo referencia a los reglamentos que afirmó los policías están violentando, por lo que insistió en que serán dados de baja y mencionó que, el desconocimiento de la ley no les exime de responsabilidades, además agregó que boletinará a los responsables de turno Dagoberto y Antonio “N” en la Plataforma Nacional para que no sean contratados en ninguna corporación.

“Prácticamente tendremos una policía nueva, por que acaban de cometer muchos delitos, dentro de ellos están la obstrucción de las acciones operativas de prevención de delitos, porque ni siquiera dejaron sacar las patrullas”.

Sobre la integración de los 20 cadetes, Ávalos Rodríguez expresó que, hablaría con la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ya que tomó la determinación para enviarlos a la Ciudad de México para que se les aplique los exámenes de control y confianza, para contar con elementos certificados a nivel nacional y que den una buena atención a los ciudadanos y no se siga transgrediendo la ley, insubordinándose y queriendo someter al poder ejecutivo del municipio.

“Sabemos que han estado sometiendo muchos ilícitos, los traemos en el radar, en donde todos estos elementos se están tratando de cubrir entre ello, porque van por moches a chatarrerías, a cantinas a bares, bueno, bueno es un tema muy complejo que tenemos que limpiar y tener nuevos elementos, ahorita hay elementos que si quieren trabajar, pero que no los dejan salir y son cinco o seis elementos que son los que están en colusión, pero voy a hablar a la Secretaria de Gobernación para que empiecen a revisar oportunamente o profundamente con una investigación exhaustiva de todos los elementos que están cometiendo ilícitos y me avisaron de una persona de Covadonga a la que le quitaron 30 mil pesos y por eso actúan en colusión y entre ellos se protegen y yo creo que no estamos para esos temas, el pueblo está fastidiado, incluyéndome a mí como ciudadano y yo creo que ya estamos hartos”.

Ávalos Rodríguez repitió que hará una limpia en la corporación, no importa que le queden seis meses de administración, ya que su intención es entregar buenas cuentas al nuevo presidente municipal.

Aprovechó para dar a conocer los nombramiento que hizo; Jesús Muñoz fungirá comandante operativo y de responsables de turno; Juan Cervantes y Roberto Carlos Tovar, ya que afirmó que son de los policías que si quieren.