Alcalde de Lerdo celebra aprobación de Ley de Ingresos 2025 y responde a críticas

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, expresó su satisfacción y agradecimiento al Congreso del Estado por la reciente aprobación de la Ley de Ingresos del municipio para el próximo año.

Señaló que este proyecto es "conservador", ya que no contempla incrementos significativos, pero busca fortalecer los ingresos propios para mitigar el impacto de los recortes en las participaciones federales.

“Ya salió la Ley de Ingresos del Municipio de Lerdo 2025, afortunadamente, no se le movió ni una coma de lo que nosotros proyectamos. Las diputadas ustedes las conocen, a Flora y a Georgina, ahí vi las declaraciones que dieron sin embargo yo lamento que lo hayan hecho porque al final ella son lerdences y además fueron regidoras”, dijo el alcalde.

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, destacó que la propuesta enviada al Congreso fue aprobada en su totalidad, lo que demuestra el compromiso de su administración con la transparencia y la eficiencia en la recaudación. “Le apostando a la recaudación de ingresos propios, algo que nos ha permitido ser el municipio que, porcentualmente, más recursos ingresa, con un aumento superior al 40%”, aseguró el edil.

Ley de Ingresos de Lerdo para el Ejercicio Fiscal 2025 fue aprobada con 22 votos a favor, dos en contra de las diputadas locales de Morena, Georgina Solorio y Flora Leal mientras que la diputada Susy Torrecillas (esposa del alcalde) se excusó por vínculo familiar.

La Ley de Ingresos de Lerdo para el Ejercicio Fiscal 2025 fue aprobada por 902 millones 855 mil 857 pesos. La Ley de Ingresos de Lerdo para el Ejercicio Fiscal 2024 fue aprobada en su momento por 830 millones 204 mil 870 pesos. La del 2023 fue aprobada por 620 millones 438 mil 872 pesos, la del 2022 fue por 572 millones 588 mil 490 pesos.

El alcalde lamentó las críticas de diputadas de la fracción opositora, señalando que dichas acusaciones son infundadas y buscan desacreditar los esfuerzos de su administración para garantizar la realización de obra pública y mejorar los servicios básicos.

El alcalde reiteró que su administración continuará trabajando para incrementar los ingresos propios y mantener la estabilidad financiera del municipio, pese a los retos derivados de las políticas federales. También hizo un llamado a la unidad y al diálogo constructivo para garantizar el bienestar de los ciudadanos de Lerdo.

Contesta Críticas

Las diputadas de Morena, Georgina Solorio y Flora Leal, hicieron posicionamientos ante Tribuna contra la entonces propuesta de Ley de Ingresos de Lerdo para el 2025.

El alcalde, Homero Martínez, dijo que en el tema del laudo laboral que favorece a extrabajadores, ya de mas de 100 beneficiarios solo resta liquidar a 41 y hay negociación con 5 mas “entonces le hemos ido atendiendo gradualmente y la ley me obliga únicamente a destinar el 1% de los ingresos de libre disposición y yo le estoy metiendo arriba del cuatro 5% del presupuesto para poder hacerle frente a este problema que considero además no es algo que yo generé es una herencia que me dejaron”, dijo el alcalde.

Mencionó que es una mentira que Lerdo deba 700 millones de pesos a la empresa Ticsa, como aseguró Solorio y explicó que está desinformada.

En cuanto al incremento en Impuesto Predial dijo que es conforme a la Inflación “y ahí están los datos estadísticos de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, cuál es la inflación en este momento a diciembre pues casi es el 5% entonces la propuesta de nosotros varía por 3 decimales y es lo que estamos contemplando para el próximo año de incremento y más porque viene un déficit no sé si vieron las declaraciones en lo general 1 8% viene menos de participaciones para Durango y eso le va a afectar alrededor de 2 mil 300 millones de pesos a la entidad”, dijo el alcalde.

Aseguró que la Ley de Ingresos para el próximo ejercicio es una ley apegada a la realidad.

“Lo que sí les puedo decir, y que eso debiera ser un tema hasta de felicitación, es que ningún municipio trae un 43% de captación de ingresos propios y eso es algo de reconocerse para esta administración que ha estado en estos 6 años”, aseguró.