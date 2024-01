Alberto Vázquez se retira de los escenarios

El cantante mexicano Alberto Vázquez, figura destacada de la época dorada del rock and roll en nuestro país, se retirará de los escenarios debido a problemas de salud.

Según reveló su hijo Arturo Vázquez en una entrevista con "Ventaneando". A sus 83 años, Alberto ha tomado esta difícil decisión por recomendación de su cardiólogo, quien le aconsejó evitar esfuerzos significativos, como los requeridos en presentaciones en vivo. Arturo afirmó: "Mi papá está en perfecta forma para poder grabar. No puede dar conciertos ya porque se lo recomendó el cardiólogo, que mejor se cuidara porque pararse ante 10 mil personas requiere mucha energía, aunque todavía puede cantar. Lo que no puede hacer es esfuerzos como bajar escaleras, agitarse".

Alberto actualmente se encuentra inmerso en un proyecto donde revive los éxitos que marcaron su vida en diferentes épocas. Arturo compartió emocionado: "Está siendo un poco esa labor. Las canciones que lo marcaron de por vida, las está haciendo. Está juntando a toda la familia; fue maravilloso".

Cuando se le cuestionó sobre su relación con su padre, Arturo aclaró: "Muchas veces se nos ha tachado de no tener una buena relación, pero si no me contestaba un mensaje, se magnificaba", expresando así su perspectiva sobre el intérprete de "Maracas" y "Significas todo para mí".

Alberto Vázquez ha enfrentado desafíos de salud en el pasado, padeciendo desde hace varios años la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), vinculada a su histórico hábito de fumar. En 2016, una parálisis facial lo llevó a suspender su participación en el show "Juntos otra vez", donde compartiría escenario con Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa en el Auditorio Nacional. Este episodio también lo llevó a declinar fechas programadas para agosto de ese año.