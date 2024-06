'Albertano' vuelve a los brazos de su madre

"Madre, solo hay una", eso lo sabe muy bien "Albertano" (Ariel Miramontes), quien tras haber andado de aventurero con "El Vitor" (Adrián Uribe) y de vivir un tiempo en Lomas de Chacaltepec, ha tomado una decisión.

El galán de la televisión ha vuelto a los brazos de su madre "Doña Lucha" para protagonizar Cash, el peso del dinero VIP que se estrenará este 9 de junio a las 21:00 horas por el canal Las Estrellas.

Se trata de una producción que conducirá Héctor Sandarti en la que también figurarán como invitados especiales David Zepeda, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Gabriel Soto, Tania Rincón, Raúl Araiza, Eva Cedeño y Julián Gil.

Después de haber ido a comprar una ropita nueva, "Albertano" marcó a El Siglo de Torreón para hablar de este programa que será producido por Rosa María Noguerón y además pidió ser invitado a pisar suelo lagunero una vez más.

´¿Cómo estás?, te saludamos desde Torreón.

Ya tiene un ratote que no nos invitan, ya que nos inviten por favor.

´Tienes que volver a la tierra de tu Carmelita Salinas, que tanto querías y quieres.

Efectivamente. Extraño mucho a Carmen, siempre me apoyo.

´Sabemos que ya agarraste una nueva chamba, que es el programa Cash, el peso del dinero VIP , ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Nos van a caer unas cajotas blindadas de dinero en la 'choya' si no contestamos correctamente. Es un programa conducido por mi buen amigo Héctor Sandarti que cuenta con tres etapas.

"En la primera, tenemos que contestar preguntas de opción múltiple correctamente, si no lo hacemos nos caerán cajas de dinero que nos mandarán al limbo. Son dos equipos famosos, uno lo capitanea mi jefa 'Doña Lucha' y el otro yo'. Vamos a participar por el sueño de una famiila.

"En la segunda fase se realizará un duelo de eliminación para determinar qué equipo sobrevive y avanza a la final. La última etapa será una ronda de cinco preguntas que, de contestarse correctamente, harán que el equipo se lleve el premio final, el cual se donará a una familia".

´Entonces, en estos días vas a tener que leer bastante de temas generales para andar con todo en el programa, ¿No es así?

Hay que estar bien 'trucha'. Lo bueno que no estaré solo, pues contaré con la presencia de otros participantes famosos en cada contienda.

´¿Hay nervios por este gran estreno?

Hay momentos en los que uno se sabrá la respuesta, pero en otros no, habrá que echarse un 'De tin marín de dos pingüé, cúcara, mácara, títere fue', y ahí sí, que la suerte estará echada. Siempre me pone nervioso jugar, hasta cuando juego cartas me pone nervioso.

´Ahora, en estos últimos años has andado por todos lados, así que, sin duda, ya estás listo para esta nueva aventura.

Anduve yendo de aquí para allá probando de todo y sin medida.

´¿Ya extrañabas a tu 'jefecita'?

Claro. Estoy muy contento de este reencuentro, solo que ahora seremos contrincantes en el programa. Tendremos que luchar en contra por el sueño de las familias. Seguramente ella va a decir que me va a dejar ganar y por otro lado, cuando ella gane, dirá que me venció por la familia.

´¿Cómo andas en el amor?

Ahí ando con la "Polli" (Violeta Isfel) (Refiriéndose a la serie El príncipe del barrio)

´Trabajo no te ha faltado en lo que va del año.

Afortunadamente. Ahí andamos con El príncipe del barrio que le ha ido muy alto rating y contento por Cash, el peso del dinero, porque estoy seguro de que el programa los divertirá bastante y se presta para que toda la familia se reúna y pase por momentos de adrenalina.

´Vas a tener que tomar mucho licuado de Papá Antonio para andar al 100.

No, no, no.

