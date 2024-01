Al final la Comisión Permanente Nacional del PAN se decidió por uno de ellos: Aguado Gómez

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN es quien evalúa y ratifica o descarta las candidaturas a diputados federales, afirmó el secretario general en Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, en relación a la inconformidad que presentó Jesús de León Tello.

“Hay que dejarlo muy claro, es la Comisión Permanente Estatal quien hace una propuesta y la Comisión Nacional Permanente podrá o no podrá ratificar dicha propuesta, y lo que ocurrió es que se envío la propuesta por parte del Comité Directivo Estatal a través de la Comisión Permanente Estatal y no se ratificó, si no conforme al derecho que tiene según lo establece el reglamento y el estatuto, la Comisión Nacional lo terminó cambiando, por su puesto genera polémica, así ha pasado en el PAN, porque somos un partido democrático”, expuso.

Reveló que estableció comunicación el jueves y viernes con Jesús de León Tello, que es un militante y político, quien como ya lo ha manifestado, sigue en Acción Nacional; y por su parte, como Secretario General y al interior del partido, lo que quieren es conseguir unidad, trabajo en equipo, y que estas divisiones y pequeñas diferencias que sean en la política, que sea en la vida pública, no los van a mermar de cara al proceso que viene.

Añadió que los registrados que a final de cuentas participan en ese proceso interno, por su puesto además de Jesús de León, estaba Marcelo Torres Cofiño, que fue aspirante, y al final la Comisión Permanente Nacional se decidió por uno de ellos.

“Esto abona a la unidad de Acción Nacional de hacer política, establecer lazos de comunicación. En la política somos tu y yo, en la guerra somos tu o yo, entonces es bien importante establecer el diálogo lo antes posible, platicar todas las partes interesadas, y salir fortalecidos en el próximo proceso electoral”, sostuvo.

Dijo que a final de cuentas, había una lista de candidatos registrados que aspiraban a la vía de representación proporcional, se hace una propuesta en el Comité Directivo Estatal a través de la Comisión Permanente, y esta misma pero a nivel nacional, conforme a sus atribuciones y lo que establece el reglamento y el estatuto decidió, hace un cambio, que es la lista que al final se aprobó.

Sin embargo, cabe recordar que fue precisamente días atrás que el propio Jesús de León Tello anunció su inconformidad sobre la decisión en la Comisión Permanente Nacional del PAN de retirar a lo que considero de forma arbitraria su candidatura a la diputación federal.

"Guillermo Anaya y Marcelo Torres se condujeron bajo acuerdos y faltando a la palabra, decidieron ir en contra de lo que el panismo coahuilense ya había votado, al otorgarme su confianza para representar a Coahuila en la Cámara de diputados”, expresó a través de un comunicado.

Advirtió que acudirá a tribunales para apelar a lo que en un organismo nacional interno se impuso, sin importar lo que en Coahuila se decidió.