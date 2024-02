Ajustan detalles para carrera de El Siglo

- El comité organizador de la Carrera Atlética 21K y 5K de El Siglo de Torreón, sostuvo ayer la última junta previa rumbo a la edición 2024 de ambas pruebas atléticas, las cuales se realizarán este domingo 11 de febrero, a partir de las 7:00 horas en la distancia de Medio Maratón y a las 8:30 horas para la modalidad de 5 kilómetros.

Fue en la biblioteca de esta casa editora, donde representantes del comité organizador, así como de la empresa ChronoSport de logística de carreras atléticas, recibieron a gran parte de quienes estarán involucrados para el correcto desarrollo de la competencia. Acudieron representantes de organismos como el Pentathlón Deportivo Militarizado, servicios médicos, ambientación musical, así como de la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana de Torreón, cuyos agentes siempre han sido efectivos guardianes del orden y el respeto de los automovilistas para los atletas.

Durante la reunión, se expusieron detalles específicos del recorrido, para que todos tengan la noción perfecta de las calles y avenidas por donde estarán pasando los atletas, en una jornada deportiva que tendrá actividad alrededor de cinco horas, desde minutos antes de las 7:00 de la mañana. Todos los involucrados en la reunión, coincidieron en que la carrera de El Siglo siempre se ha caracterizado por contar con un gran ambiente y con corredores que respetan las reglas y el recorrido, por lo que se espera nuevamente esa actitud para este domingo, aunque no por ello bajarán la guardia y están comprometidos con hacer su mayor esfuerzo para garantizar una grata experiencia a los corredores y a sus familiares y amigos que salgan a la calle a apoyar.

PREMIO DUPLICADO

Como incentivo a los atletas de alto rendimiento, la casa de apuestas Play Do It, orgulloso patrocinador de la Carrera Atlética 21K y 5K de El Siglo de Torreón, dio una grata sorpresa en cuanto a la premiación para los ganadores absolutos, en la distancia del Medio Maratón. El popular casino en línea, se encargará de duplicar los premios para los ganadores absolutos de los 21 kilómetros, en la rama varonil e igualmente en la femenil, es decir, de la premiación original, que era de 5 mil pesos en efectivo, ahora serán 10 mil pesos, los que se llevarán a casa los ganadores, en efectivo.

Cabe aclarar que el duplicar la premiación es exclusivamente para el primer lugar absoluto varonil y el primer lugar absoluto femenil, igualmente es exclusiva para la distancia de los 21 kilómetros, por lo que seguramente aumentará el nivel de competencia entre los atletas de alto rendimiento. Se tiene confirmada la participación de los mejores corredores de la región, como Juan Joel Pacheco, quien se entrena en la Ciudad de México y viajará a su tierra, exclusivamente, para tomar parte en esta competencia, aunque no la tendrá fácil para ganar contra atletas de Zacatecas, Saltillo, Monclova, Durango y se esperan de otras latitudes, una vez que se ha dado a conocer este regalo especial por parte de Play Do It, orgulloso patrocinador oficial de la carrera.