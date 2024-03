Ahora es 10 veces más caro ir al Pal Norte

El festival de música Tecate Pal' Norte ha experimentado un aumento constante en el precio de sus boletos a lo largo de los años, llegando a aumentar hasta 10 veces su precio según datos recabados de las entradas de la fase 1 de venta desde 2012 hasta 2024.

El incremento en los precios es evidente, especialmente en la categoría VIP, donde se observa un aumento significativo en comparación con el precio inicial en 2012. Por ejemplo, en 2012, el costo del boleto VIP era de $825.00, mientras que en 2024, este precio se elevó a $8,870.00, lo que representa un aumento del 976.4% en 13 años.

La tendencia al alza también se refleja en los boletos generales, con un aumento del 762.6% en el mismo período, pasando de $495.00 en 2012 a $4,270.00 en 2024.

El cambio

Cabe destacar que el evento tuvo un particular crecimiento entre los años 2016 y 2017, cuando comenzaron a ingresar mayor cantidad de artistas internacionales como The Killers, Placebo, M.I.A y de The Offspring, lo que aumentó significativamente el precio del boletaje.

Para 2018 el evento contaba con bandas de gran renombre como Muse, Justice, Franz Ferdinand, Queens Of The Stonage

Las bandas internaciones se fueron apoderando del cartel, añadiendo espectáculos de Arctic Monkeys, Snow Patrol, The 1975, A day To Remember y Tame Impala,

La tendencia general muestra un aumento progresivo en los precios de los boletos para el festival lo que puede volver más complicado el acceso a las personas a este tipo de eventos ya que se deben añadir otros gastos como transporte, viáticos, hospedaje y consumo dentro del evento.

¿Cuánto dinero destinarás a tu viaje al Pal Norte?