¡Ahí viene La Señora Presidenta a Torreón!

Es cuestión de días para que La Señora Presidenta haga de las suyas en la Comarca Lagunera.

Este martes 26 de noviembre, la puesta en escena de Gou Producciones llegará al Teatro Nazas para ofrecer dos funciones, 19:00 y 21:30 horas.

Arath de la Torre, Mario y Brenda Bezares, Briggitte Bozzo, así como Susy Lu, Pierre Angelo y Violeta Isfel pisarán suelo lagunero para ofrecer dicho montaje.

De la Torre realizará el papel de “Martina” y “Martín”, el cual lo llevó a cabo durante muchos años el fallecido maestro Gonzalo Vega.

La Señora Presidenta vino en infinidad de ocasiones al Teatro Nazas y al Teatro Isauro Martínez, siempre con llenos totales.

Se trata de la historia de unos mellizos, hombre y mujer, en donde cada uno trata de recuperar unos documentos muy importantes, para lo cual utilizan todas las artimañas y engaños para hacerlo.

A través del desarrollo de la historia se descubrirán todos los oscuros, humorísticos e inimaginables secretos que guardan ambos personajes.

Mario Bezares charló hace unos días con El Siglo sobre su visita a la región con La Señora Presidenta.

“Ya tenía rato de no ir. Espero que La Laguna no se haya olvidado de mí. Mi agradecimiento eterno a La Laguna, porque siempre se han portado de maravilla conmigo. Siempre que he ido, nos ha ido excelente. Los laguneros saben entregarse”, explicó.

Mario recordó que cuando el fallecido Gonzalo Vega presentaba La Señora Presidenta, él tuvo la oportunidad de trabajar a su lado.

“Queridos amigos, yo pude laborar con Gonzalo Vega, haciendo el mismo personaje que haré en esta nueva versión, y es que mi hermano, Rodolfo Rodríguez, era el que lo encarnaba; entonces, en una ocasión que mi hermano se enfermó, lo suplí y pude hacer varias funciones con Vega”.