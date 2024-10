Afirman que Adrián Marcelo estará el domingo en la gala de reencuentro de La Casa de los Famosos México

El próximo domingo 6 de octubre se transmitirá la tan esperada gala del reencuentro de La Casa de los Famosos México, un evento donde todos los exconcursantes se reunirán para compartir sus experiencias y recibir algunos reconocimientos. Sin embargo, uno de los grandes interrogantes ha sido si Adrián Marcelo, quien protagonizó una salida inesperada y polémica del reality, estará presente.

La incertidumbre sobre su participación había aumentado tras semanas de especulaciones y silencio. Adrián Marcelo dejó la competencia el pasado 4 de septiembre después de un acalorado enfrentamiento con Gala Montes, lo que desató una tormenta mediática.

Las tensiones legales con la producción, y la falta de un acuerdo entre ambas partes, hacían pensar que el regiomontano no volvería a aparecer en las galas.

Se especulaba incluso que, según su contrato, podría enfrentar sanciones por no asistir a las galas y por negarse a ofrecer disculpas públicas.

Sin embargo, en un reciente giro de los acontecimientos, Luis 'Potro' Caballero, el tercer eliminado del reality, despejó las dudas.

A través de su canal de YouTube, El Potrero, confirmó que Adrián Marcelo estará presente en la gala del reencuentro.

"Ya hablé con Adrián. Le manda saludos a toda la gente, a toda la audiencia de ‘el Potrero’. Ya me dijo que sí va a venir. Ya no es una especulación, es una realidad. Sí, va a venir. A mí me dará mucho gusto verlo este domingo en los premios de La Casa de los Famosos México", aseguró Caballero.