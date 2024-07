Aficionada de Santos Laguna llora tras derrota ante Tigres

Tras derrota de Santos Laguna ante Tigres, aficionada llora en pleno video; está molesta con el rendimiento del equipo.

Este sábado, los Guerreros de Santos Laguna volvieron a caer y sufrieron una humillante desilusión luego de ser goleados, en el Territorio Santos Modelo, por los Tigres, siendo esta su tercera derrota en las primeras cuatro jornadas del Apertura 2024.

Esta lamentable actuación desencadenó todo tipo de reacciones y comentarios entre los aficionados del equipo albiverde, y es que, ya sea a través de redes sociales, o en diversos videos, los seguidores del equipo lagunero han demostrado su descontento ante el rendimiento de Santos, tachándolo como uno de sus peores momentos.

Recientemente, una aficionada lloró ante los cámaras de El Siglo de Torreón, donde aseguró que ella era una ferviente fanática del equipo, sin embargo, se ha mostrado decepcionada con los jugadores y la directiva que conforman Santos.

"No se vale, yo soy aficionada de toda la vida, no se vale que jueguen así con nosotros, no se vale. La directiva, el equipo, los jugadores, no se vale. Yo soy abonada de años, no se vale", lloró la aficionada.

Por otra parte, otro aficionado aseguró que todo en el equipo estaba mal, y no solo los jugadores.

"No estamos contentos ni con los dueños, ni con la directiva, ni con Orlegui. El mal es Orlegui, ha desmantelado el Santos para proteger a Atlas", comentó.