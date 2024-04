Advierten desabasto en Hospital General

Por falta de pago a proveedores, la administración del Hospital General de Torreón informó que a partir del 5 de abril del presente año no se estarían recibiendo suministros de comida, medicamentos, papelería, mantenimiento ni suministros médicos.

Mediante oficio y cuyo asunto se describió como "Aviso Urgente", el administrador Mario Molina López informó lo anterior a la directora de la institución educativa, Carmen López Rubio, así como a los jefes de Servicio del Hospital General, ubicado a espaldas del Manto de la Virgen.

En el documento con fecha del 4 de abril, les dijo: "Se les informa para que tomen las medidas necesarias para sus departamentos". Además, indicó que la falta de pago es ajena a los departamentos de Administración y Finanzas de dicha institución de salud.

El oficio se filtró entre el personal de salud e incluso se confirmó por parte del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa) de La Laguna. El Siglo de Torreón trató de contactar a la directora vía telefónica pero no se tuvo éxito.

Desde la semana pasada, usuarios y trabajadores del hospital denunciaron a esta casa editora que no había vendas, gasas, paracetamol, solución inyectable de Ketorolaco, y compresas, entre otros.

"Desde el lunes estamos pidiendo gasas, y nos dicen que no hay nada porque el administrador no quiere comprar. Ni gasas, ni tiras, ni vendas ni compresas. Dicen que no quieren comprar nada, que les hicieron la requisición y no han tenido respuesta", dijo un trabajador que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

NIEGAN OFICIO

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, César Alejandro del Bosque Garza negó lo anterior. El funcionario sostuvo que el oficio del departamento: Administración 006/24 es falso y que habló con la directora.

"Dice que desde el viernes habló a Saltillo y que le aseguraron al 100 por ciento que está todo liquidado y que es mentira eso que está circulando ahí, la carta esa. Se van a seguir dando los alimentos, comprando lo que se requiera, que se ha estado comprando hasta la fecha, nada extraordinario fuera de lo que dice esa carta, es falso porque ya la doctora Carmen López Rubio me acaba de asegurar que habló a Saltillo y que le aseguraron al 100 por ciento que está todo liquidado y que no habrá problema de nada", declaró.

Mario Molina López llegó al puesto en noviembre del año pasado, a días de que concluyera la administración estatal de Miguel Riquelme. Anteriormente, se desempeñaba en el área de Contabilidad en la Secretaría de Finanzas del estado.

En ese mes y en entrevista para esta casa editora, comentó que en el Hospital General había un adeudo de alrededor de 600 mil pesos, que se tenía desde hace unos 30 días con proveedores locales por concepto de insumos y medicamentos.

Esa vez, aseguró que la deuda se liquidaría en diciembre del año pasado.

Esta situación impacta directamente en la calidad del servicio de salud que se brinda a cientos de usuarios sin régimen de seguridad social y de bajos recursos.

Desde finales de 2021, la Secretaría de Salud del Estado atribuyó el desabasto al bajo porcentaje de surtimiento de medicamentos por parte del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Indicaron que por esa situación, el Estado, con recursos propios, estaba realizando compras con proveedores locales.

Sin embargo, cabe destacar que desde antes que entrara en funciones el Insabi, por varios años y en la gestión del exgobernador Rubén Moreira, el desabasto fue atribuido a los procesos de licitación que realizaba la Secretaría de Finanzas del estado, encargada de administrar los recursos que la federación enviaba.

La mayor parte del sexenio de Rubén Moreira, el surtimiento no rebasó el 30 por ciento.