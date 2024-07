Advierte Bienestar sobre cobros fraudulentos del Crédito a la Palabra

Amenazas con que las cuentas serán turnadas al jurídico o que podrían ser embargados, son las que han recibido algunos ciudadanos a través de mensajes en sus celulares, como una nueva modalidad de fraude.

Karla Zamora, coordinadora de los programas de Bienestar en La Laguna de Coahuila, informó que son los ciudadanos que en su momento se beneficiaron con un préstamo a través del programa Crédito a la Palabra, que se activó durante la pandemia por el COVID-19, los que han sido presa de este tipo de amenazas.

“Ahorita hemos tenido algunos reportes en donde ciudadanos nos hacen llegar capturas de pantallas, en donde les están haciendo un requerimiento de pago por el Crédito a la Palabra, que en su momento estuvo la pandemia (del COVID-19) se estuvo otorgando a algunos ciudadanos. Entonces les dicen, que les requieren un pago que lo pueden hacer en el Oxxo, según ellos hacen un convenio pero realmente pues el procedimiento no es así”, advirtió Zamora.

¿Qué debo hacer?

Es por ello que alertó a no caer en este tipo de mensajes, y acudir a las oficinas de la Financiera del Bienestar para verificar su situación.

“Sí alguno de ellos tuvo en su oportunidad de tener acceso a este programa de préstamos, de Crédito a la Palabra, y se quieren poner al corriente, que acudan directamente al Palacio Federal, ahí se encuentran las instalaciones de la Financiera del Bienestar y ahí mismo les van a proporcionar la información y les van hacer un convenio y ahí mismo se tienen que estar dirigiendo”, detalló la coordinadora.

Por fortuna dijo, al momento ningún ciudadano ha caído en el juego de estos supuestos servidores de la Nación.

Y es que aclaró Zamora, que Bienestar nunca ha solicitado pagos en tiendas Oxxo y mucho menos por transferencia. “Nosotros nunca nos conducimos… todo lo que hacemos nosotros es con respeto, porque aquí lo que entiendo es que les mandan el mensaje les dicen que lo van a turnar al jurídico, y que si no, los van a embargar, porque ellos quiere que les resulte efectivo la amenaza y que puedan opositar”.

Comentó que muchos de los ciudadanos tienen contacto directo con servidores de la Nación, con quienes consultan este tipo de dudas a fin de no caer en una estafa. “Ya no se dejan envolver fácilmente y acuden a Palacio Federal a preguntar qué es lo que está pasando. Hasta este momento no tengo registro de que alguien haya caído y que haya depositado porque lo que me han dicho es que primero nos preguntan como funcionarios públicos”.

Y esa es precisamente la recomendación que se hace a los ciudadanos, ante la duda acudir al Palacio Federal a las instalaciones de las Financiera o si tienen contacto directo con algún servidor de la Nación, que le pregunten, “esa es la fuente más directa de información y es la más real”, recalcó.