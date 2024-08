Adrián Uribe enfrenta a 'El Capi' Pérez por 'quitarle su programa'

Ante el próximo estreno de 100 Mexicanos, el Capi Pérez fue confrontado por el exconductor del programa, Adrián Uribe, bajo el personaje de “El Vitor”; “Me quitaste mi programa”, le reclama.

Lo anterior, ocurrió durante la aparición de Adrián Uribe a La Resolana, en donde previo a su entrevista, grabó una cápsula en la que va en busca de “El Capi” hasta su camerino, esto mientras estaba caracterizado como “El Vitor”.

“A ti te estaba buscando, Capi Pérez. No te hagas el chistoso conmigo. Me quitaste mi programa, verdad, ¡100 mexicanos!, Me dijeron que tú lo vas a hacer, carnal. Ese programa yo lo hice famoso 10 años”, dijo.

De manera sarcástica, Capi respondió que La hora pico la hará hasta el siguiente año, en referencia a otra popular producción en la que también participó Uribe como comediante.

“Hay que aprender a dejar ir”, dijo Pérez, mientras “El Vitor” le responde: “Te voy a dejar ir pero unos trancazos”.

Y es que, Capi Pérez será el nuevo titular de 100 Mexicanos dijeron, ahora bajo la producción de TV Azteca, aunque su fecha de estreno no ha sido revelada.

Cabe señalar que, Adrián Uribe fue invitado especial de Capi Pérez en La Resolana para hablar sobre la nueva película que el actor, comediante y presentador de televisión está por estrenar en los cines de todo el país llamada El Candidato Honesto, donde además Wendy Guevara tiene una participación especial.