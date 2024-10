Adrián Marcelo habla sobre Gala Montes en entrevista con La Mole

Tras la polémica participación del youtuber Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México, la carrera del regiomontano dio un rotundo giro al experimentar la cancelación de muchos de sus shows, debido a los comentarios que expresó durante el programa en contra de su compañera Gala Montes.

A pesar de ello, el también conductor siempre se mantuvo firme, sosteniendo los comentarios vertidos en el reality y después de su escandalosa salida, se negó a dar entrevistas a los medios de comunicación durante sus primeros días afuera.

Fue por medio del canal de YouTube que tiene con su amigo La Mole, "Hermanos de Leche", donde Adrián Marcelo emitió sus primeras declaraciones sobre lo que vivió dentro del reality show.

En el video más reciente del canal de YouTube, el comediante fue entrevistado por su amigo y socio, para sumergirse en una recapitulación en primera persona sobre lo que aconteció dentro de la casa más famosa de México.

Al revivir sus primeros enfrentamientos en el programa con otros personajes, Adrián Marcelo insinuó que en una ocasión Gala se le acercó para reconocer su forma de hablar y mencionó que nunca se imaginó que en el futuro su peculiar forma de hablar se dirigiría en contra de la actriz en más de una disputa.

"Me dicen ‘es que estás atacando a alguien eh usando su salud mental’... y pues lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental y hoy creo que el tiempo me da la razón, sus mismas palabras son que no estaba deprimida"