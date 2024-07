¿Adrián Marcelo estará en La Casa de los Famosos México? Esto se sabe

A pocos días de que inicie oficialmente La Casa de los Famosos México, el conductor Adrián Marcelo habría confirmado su asistencia dentro del reality, esto fue lo que dijo.

Desde hace un par de días, se han comenzado a desvelar los nombres de los primeros participantes que formarán parte de La Casa de los Famosos México, entre ellos se destacan Mario Bezares, Shanik Berman, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Luis ‘Potro’ Caballero y Ricardo Peralta.

Sin embargo, uno de los nombres que más resuenan dentro de la competencia es el del conductor regiomontano, Adrián Marcelo.

Y es que, a pesar de que aún la producción no confirma su participación, habría sido el propio presentador quien daría a conocer su asistencia, asegurando que se "iba a anexar" por varias semanas.

Durante el pódcast de nombre Conversaciones con Fernando Suarezserna, Adrián dejó entrever que entrará a un reality. Sin embargo, mencionó que aún no era un hecho.

"Estoy casi en posición de decir, no he firmado el contrato, pero casi en posición de afirmar que me voy a anexar un par de meses... en un anexo en el que te pagan", comentó.

Y aunque no reveló más detalles al respecto, aseguró que este aislamiento comenzará días después de su show, el cual se va a llevar a cabo el próximo 18 de julio, por lo que las fechas coincidirían con el estreno de la segunda temporada del reality.

Estas declaraciones desencadenaron un sin fin de comentarios en redes sociales, donde usuarios escribieron apoyar la participación de Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos.

"El humor de Adrián no es para todos, pero si entra ya tengo a mi fav, preparada para las funas infinitas", "Excelente noticia! Ojalá y le dé con todo a todos, deseo que eche andar su ardilla y juegue bien para liderar esa casa. Soy team Adrián Marcelo", " Listo para defender a capa y espada a mi Adrián", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en redes sociales.