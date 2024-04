Admiten falta de pago a cerca de 100 docentes

Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación de La Laguna de Durango, admitió que hay cerca de un centenar de docentes de educación básica, que tienen problemas de pago por un problema institucional, relacionado con un acomodo en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

"Es un problema institucional, desde aquí de La Laguna, Durango y el gobierno federal. Muchos de los problemas que estamos pasando ahorita se derivan de un acomodo de la Ley de Usicamm, donde todos los beneficios que tiene una persona a lo largo de su carrera magisterial, se compactaron y cuando tienen una promoción, hay que descompactarlos y reasignarlos.

Se descompactan, entran en otra clave, pero son los mismos beneficios en cuestión económica, aquí el tema es que muchos de ellos se han detenido a nivel federal por la descompactación, pero también nosotros tenemos problemas derivados de falta de pacto en algunos detalles de capturas y demás, que son los menos", explicó.

El funcionario indicó que el tema está siendo tratado en la Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED), con el fin de que se regularice la situación. "Sí estamos batallando pero también lo estamos atendiendo, hasta que pongamos en orden todo el sistema", aseguró. Adame de León dijo que desconocía el monto de los adeudos.

PROTESTA

Hace unos días, un grupo de maestras de educación preescolar y primaria protestaron porque no percibían su sueldo desde febrero de este año. Judith Fernández Olivas, supervisora de la zona escolar No. 77 de escuelas primarias federales de La Laguna, declaró que: "no se nos notificó, simplemente se nos empezó a descontar y al momento de nosotros solicitar información, se nos dice que es debido a nuestro cambio de adscripción de centro de trabajo, pero también a la descompactación de carrera magisterial, ese es el motivo que nos han dado a conocer de manera verbal porque por escrito no nos han respondido nada".

La maestra mencionó que en agosto del año pasado, ellas solicitaron el cambio de adscripción a través de la Unidad del sistema para la carrera de los maestros y maestros (Usicamm), además de que sus claves no habían sido regularizadas.