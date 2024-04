Además de los años de no ver a su hija sustraída, las denuncias se acumulan en contra Nallely

Los años se acumulan en el caso de Nallely Salazar. Hace cinco años le fue sustraída su hija Sheylin Ismaely cuando la menor tenía solo dos años y medio de edad. Igualmente se suman las denuncias que ha recibido en su contra, no solo ella, sino también sus padres.

La más reciente en contra de su padre por presunta violación.

En rueda de prensa, Nallely recordó que fue el 28 de marzo de 2019, que su pequeña fue sustraída por su ex suegra Rosario N , ya que cuenta con la guardia y custodia de la menor.

Además, que Ismael N, su expareja, se encuentra sustraído de la justicia, ya que existen dos órdenes de aprehensión en su contra: por sustracción de la menor y por violación en contra de Nallely.

Acompañada por Ariadne Lamont, de Compañeras por Nuestras Infancias, varias de sus integrantes, así como de su madre, expuso su caso y las 13 carpetas de investigación que se mantienen, 7 de ellas en su contra.

Durante este tiempo, Nallely teme que incluso hayan cambiado el nombre de su pequeña. Ya que hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha podido informar en qué escuela, ya sea pública o privada, pueda estar estudiando su pequeña en el país.

A todo esto, se ha sumado una denuncia en contra del padre, la cual se dio a conocer a través de un edicto publicado el 13 de marzo de este 2024 en Durango, por la que este 29 de abril tendrá audiencia inicia, por lo que llaman a las autoridades a investigar a fondo. Aseguran que es una represalia más de la familia de su expareja y así pueda llevar el proceso en libertad.

Comentó que cuando acudieron con las autoridades para conocer sobre la denuncia en contra de su padre, conocieron a la supuesta víctima de nombre Dulce, y que nunca habían visto y que además, lucía nerviosa y acompañada por su ex suegra.

“Ya no podemos más, mi familia está desgastada, hemos invertido muchísimo dinero, mis padres han gastado sus ahorros, se han quedado sin bienes por hacerle frente a este proceso y no es justo que mi padre vaya a la cárcel por un delito que no competió. De mi mamá en el 2019, se comprobó que eran falsas las firmas (del supuesto delito de fraude). Y en enero otra denuncia en contra de mi madre y mía”, comentó Nallely.

Justicieras por Nuestras Infancias, representada por Ariadne Lamont comentó: “Lo que hemos visto es que el Estado ha estado ausente, porque sí tu sabes que hay una mujer que le sustrajeron a su hija, y que quien la sustrajo está levantando constantemente carpetas en contra de ella y de su familia, eso hace pensar que la señora puede hacer eso, es una impunidad que nadie le ha podido quitar.

Nos llama la atención de que en este caso no vemos la perspectiva de género, ni el interés superior de las infancias por ningún lado”, recalcó.

Para el colectivo, lejos de tener la garantía no de repetición, casos como el de Nallely, son una advertencia para todas las madres que les sustraen a sus hijos en los casos en los que el que sustrae a los hijos tiene poder económico o político, les dicen tú tampoco, porque siempre va por delante el poder del dinero o político”.