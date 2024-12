Adela Micha confirma el robo en La Saga ¿Qué dijo sobre Maca Carriedo? | VIDEOS

Recientemente, Adela Micha y Maca Carriedo se convirtieron en tendencia en redes sociales debido a la repentina salida de Carriedo del programa "Me lo dijo Adela" a principios de noviembre. Este suceso desató rumores sobre una posible investigación por presunto abuso de confianza.

Durante años, ambas figuras construyeron una exitosa relación laboral en el programa de YouTube "La Saga", liderado por Micha. No obstante, lo que parecía ser una sólida colaboración profesional se vio afectada por los recientes hechos.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Adela Micha habría sido víctima de un desfalco superior a los tres millones de pesos, señalando a Suzanne Faugier Dracoulis, copropietaria de La Saga, como la posible responsable. Aunque Maca Carriedo no fue directamente implicada en el caso, un audio divulgado por la conductora Verónica Gallardo mostró que Micha identificó a Faugier como parte del incidente, sugiriendo que Carriedo podría haber estado al tanto de lo sucedido.

Adela Micha comenta sobre la situación

Hasta hace poco, Micha había optado por mantenerse al margen de este asunto. Sin embargo, en los últimos días, decidió romper el silencio mediante un video publicado en la plataforma X (antes conocida como Twitter), en el que calificó la salida de Carriedo como una traición tanto personal como profesional.

"Maca no es mi amiga si alguien dice 'pero son amigas', no, no somos amigas en absoluto. Dejamos de ser amigas, si es que alguna vez lo fuimos".

Además, reveló que, tras el alejamiento de Carriedo y la situación con Faugier, se encuentra en un proceso complicado para reestructurar los aspectos financieros y operativos de su programa.

"Abrí la coladera y salió mucha basura. Estoy recogiendo el tiradero", declaró.

Al ser cuestionada sobre Maca, la periodista mencionó que la conducta de Carriedo no estuvo a la altura de sus expectativas.