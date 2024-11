Adela Micha acusa excolaboradora de robo y envuelve a Maca Carriedo en la polémica

Adela Micha ha hecho graves acusaciones contra una de sus ex colaboradoras, señalando a Suzanne Faugier como la responsable de un robo de una suma considerable de dinero en La Saga.

Aunque Micha no especificó la cantidad exacta, dejó claro que la persona implicada en el presunto desfalco era Faugier y sugirió que otra colaboradora también estaba al tanto de lo ocurrido, lo que pronto generó especulaciones sobre el papel de Maca Carriedo en este escandaloso incidente.

La controversia comenzó a tomar fuerza cuando Micha mencionó en una entrevista con Chisme TV que una de sus colaboradoras le robó una suma importante, y aunque no detalló más, la insinuación de que Carriedo podría haber tenido conocimiento del hecho comenzó a rondar rápidamente.

Esto provocó que Maca, quien también fue parte del equipo de La Saga, reaccionara de inmediato en sus redes sociales para desvincularse del asunto: “No fui educada así y no lo necesito. Yo todo lo que cobro está facturado y declarado. A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos” , escribió en Instagram, rechazando cualquier implicación en el presunto robo.

El asunto tomó más vuelo cuando Verónica Gallardo, conductora de El Chisme TV, entrevistó a Micha, quien confirmó el robo y mencionó a Faugier como la responsable.

Esta declaración generó aún más incertidumbre, ya que algunos empezaron a asociar las palabras de Micha con Carriedo, lo que podría haber influido en el abrupto fin de su colaboración con La Saga.

Por su parte, Faugier no tardó en romper su silencio y defenderse de las acusaciones. En una entrevista, dejó claro que jamás robó dinero y dejó entrever que Micha no era la dueña de La Saga, como había afirmado públicamente durante años.

“Nada más que se acuerde que yo soy dueña y accionista de la empresa, dueña. Jamás robé, entonces cuando la gente no quiere liquidar, pone una sarta de cosas”, afirmó.

Con estos nuevos enfrentamientos, el caso ha adquirido una gran magnitud, manteniendo a todos atentos a cualquier nuevo giro en esta controversia que involucra a figuras clave del medio del entretenimiento.