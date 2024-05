Adal es lagunero por un día

La tranquilidad dominaba el Santuario del Cristo de las Noas a las 5:00 de la tarde del jueves 2 de mayo. El Sol se asomaba por momentos, ya que el cielo estaba algo nublado.

Una familia de Jalisco conocía el lugar, mientras que unos abuelitos se tomaban fotos teniendo como fondo una hermosa vista panorámica de La Laguna.

Cuando el reloj marcó las 18:00 horas, la calma se fue. En una camioneta SUV de color rojo, alguien bajó y llamó la atención de los visitantes del emblemático lugar de la Comarca.

Era ni más ni menos que Adal Ramones, quien llegó a la región para promover el estreno nacional de su obra, Otra vez papá, que ocurrirá el 9 de mayo en el Teatro Isauro Martínez a las 8:00 de la noche.

"Es Adal Ramones", dijo una joven justo antes de intentar tomarse una selfie con el Cristo de las Noas, y en lugar de hacerlo, prefirió captar al regiomontano con su teléfono móvil.

En las escaleras, ya cercanas al gran monumento religioso, El Siglo de Torreón lo esperaba para llevar a cabo una charla exclusiva con varias sorpresas, como dos lonches Payo y una tradicional agua celis.

Adal tomó asiento en un set montado por el Santuario, vio maravillado alrededor del Cristo y antes de platicar, aclaró que él veía a este sitio muy relevante para los creyentes.

"Yo sí creo en Jesucristo, soy creyente" comentó y enseguida se le preguntó si cada mañana se encomendaba a Dios, a lo que respondió: "Me levanto pensando que Dios tiene todo preparado para mí, me lo pone de frente; me da salud, me da trabajo, le da salud a mis seres queridos y no nada más hay que dar gracias cuando te va bien, hay que aprender a dar gracias cuando a veces te pone pruebas".

El conductor dio un suspiro ante la paz que sentía en el Santuario Noas. De pronto, sonrió, y es que había algo que ya quería compartir con la audiencia, el estreno de Otra vez papá, en el Isauro, recinto al que calificó de grandioso.

"Ya quisieran un teatro así en otras partes del mundo. Llegar a pisar un teatro así tan bello, tan bien conservado, con una impresionante arquitectura y una muy buena acústica; para mí, es un halago y qué mejor que les presente una comedia".

HISTORIA INCREÍBLE

Ramones compartió que la historia, en la que compartirá créditos con Ana Belena es increíble y cuenta con muchos monólogos, una de las especialidades del artista.

"Es una obra argentina y la adapté a México. Es la loca aventura de ser papá después de que tus hijos mayores ya están grandes. Se van a reír, pero también sentirán una caricia al corazón muy linda.

"Cuando yo conocí al autor argentino, a Daniel Dátola, le dije, 'parece que me entrevistaste'", y es que precisamente hace unos meses Adal volvió a ser papá, tras haber experimentado la paternidad años atrás.

Poco a poco, arribaron más visitantes al lugar, mismos que pausaron su recorrido para ver al regio, quien dio a conocer que pronto volverá a Televisa, a la par que alista otros proyectos destinados a las plataformas.

"Y saben qué me tiene contento. Fui hace poco a Ventaneando y me dio gusto que me dieran el espacio. Pati Chapoy, divina. No vi a Daniel, pero he estado al pendiente de su salud. Televisa me regresó el año pasado para hacer Mi famoso y yo, y ahora estamos viendo otro programa".

La semana pasada esta casa editora charló con Adal. La entrevista se publicó el lunes 29 de abril y durante esta segunda charla el actor tenía un ejemplar de ese día en sus manos, así que por supuesto que la presumió.

"Gracias a El Siglo de Torreón, qué hermosa portada. Está para enmarcarse", externó y luego se dejó querer con los regalitos que le llegaron.

El Santuario de las Noas le regaló una playera oficial del lugar, el chef y músico, Óscar Hernández, le obsequió un litro de agua celis y los amigos de El Payo le mandaron dos lonches. En un inicio, Adal comentó que tenía una cena; sin embargo, no pudo resistirse a la tentación de este manjar lagunero y no dudó en deleitar su paladar con uno.

Al retirarle la envoltura, dijo ante la gente: "Uff, el aroma; uff, la consistencia; uff, la calidad; uff, el peso y el tamaño", previo a darle la primera mordida, los presentes ya lo exhortaban a probarlo ya que estaban pendientes de él, hasta que lo hizo y le agradeció a una abuelita que le dijo "provecho".

"Lonches Payo, regálenme un carro", comentó entre risas y enseguida probó el agua celis con bastantes hielos, la cual también le encantó. La degustación final vino cuando Ramones vio unos chiles toreados que venían con los lonches. Los probó y no se enchiló. Disfrutó su lonche como todo un habitante de la Comarca.

Al término de la entrevista, Adal se tomó algunas fotos con las personas que ahí estaban. Les agradeció su apoyo, se tomó fotos con el Cristo de las Noas y se retiró, dando por terminado su día como lagunero, en el que por la mañana comió gorditas; en la tarde, los lonches y las aguas celis; leyó El Siglo de Torreón y se fotografió junto al monumento religioso.