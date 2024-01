Acusan supuesto fraude en SSC

Con una manifestación en la Unidad de Consulta Externa (Plaza Jumbo) de Torreón, el Sindicato Nacional Independencia de Trabajadores de Salud (Sinaitsa) acusó ayer un supuesto fraude en la Secretaría de Salud de Coahuila, en el pasado sexenio. Señalan que la anterior titular de la dirección de Administración de los Servicios de Salud del estado, Brenda Maritza Guevara Contreras, presuntamente nunca formalizó los contratos eventuales de algunos trabajadores y desde hace dos años, les depositaba su sueldo pero sin aparecer en la nómina de la dependencia.

Francisco Alejandro Guillén Macías, representante estatal del Sinaitsa dijo que hay tres casos de personas afiliadas a la organización sindical en La Laguna que no están percibiendo sueldo desde diciembre del año pasado pese a que habían estado laborando. Ayer, les comunicaron que ya no se presentaron a trabajar. "Son los que han estado sacando adelante a las unidades mientras hay personal que está de vacaciones. No les están reconociendo su empleo. Ayer, Susana González del Río, la subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, le dio la orden a Armando Corbera que es el de Normatividad en Saltillo, de que les comunicara que por favor no se presentaran a laborar, consideramos que son represalias. Eliud se acaba sentar como secretario de salud, sin embargo pues no se ve la autoridad que tiene, parece ser que la secretaria de salud fuera Susana González del Río y él no funge como tal, está dejando todo el mando a la de Recursos Humanos", apuntó.

Guillén Macías comentó que lo que piden es que se respete y dignifique el trabajo de estas personas que se han venido desempeñando como auxiliares administrativos tanto en la Unidad de Consulta Externa como en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 6. "Queremos que se formalice su situación y terminar con todo este tipo de errores que tiene la Secretaría de Salud porque no puede ser posible que se le esté pagando a los aviadores y que reciban todas sus prestaciones y que no estén laborando cuando hay personas que realmente trabajan por esos fantasmas de la Secretaría", sostuvo.

Juan Félix Caldera, es uno de los afectados. Dice que él sigue presentándose a trabajar a Consulta Externa, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde y que ingresó hace dos años a laborar al Hospital General de Torreón. Su sueldo era de entre 5 y 6 mil pesos quincenales. "A mí me contrató la licenciada Brenda Guevara, ella me pagaba directamente a mi cuenta, no firmé ningún contrato, solamente me dijeron que me presentara en el departamento de Recursos Humanos con tal persona que era una de mis jefas y luego me cambiaron a Jurisdicción y de ahí a Consulta Externa. Ayer en la tarde me habla mi jefa y me dice que le habló Armando Corbera que me localizara y que me dijera que no presentara, pero esa no es una formalidad, ni siquiera hay un oficio, no hay nada. Yo pido que me restablezcan mi trabajo y mi sueldo, no he salido ni siquiera de vacaciones, ahorita estoy aquí, cubriendo las vacaciones de todos los trabajadores", concluyó.