Acusan despido injustificado de siete trabajadores municipales en Madero

Afirman que injustificada y arbitrariamente este jueves el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Avalos Rodríguez, despidió a siete trabajadores municipales, por no simpatizar con el candidato a la coalición Morena-PT, Félix Ramírez, y aseguraron también se les obliga a asistir a los actos de campaña o de lo contrario les descuentan 500 pesos de su sueldo.

La denuncia la hizo Óscar Palacio Campos, quien hasta hace unos meses se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento y quien afirmó que por no coincidir con algunas ideas del alcalde lo despidió hace ocho meses, incluso en esa ocasión también fueron siete personas que ocupaban puestos de primer nivel las que dieron de baja y los que despidió este jueves eran varios escalafones.

Declaró que otra injusticia que se comete es obligarlos a firmar su baja “voluntaria”, sin derecho a recibir lo que por ley les corresponde.

“No hay justificación, lo único es que de parte de la Contraloría les mandan la baja y les dicen: ‘necesitamos que la firmes y cuando les preguntan por qué lo único que les dicen que es por indicaciones del alcalde’ y hoy (ayer) pasó eso con siete personas, pero con nosotros empezaron hace 8 meses fueron siete también”.

Palacios Campos manifestó que, las personas que fueron dadas de baja apoyaron su proyecto cuando buscó la candidatura a la alcaldía y al manifestar que no les gustó el candidato que se designó y en represalia Jonathan actuó de esa manera y le advirtió que no hiciera pública la presunta irregularidad, ya que le iba a “ir mal”.

“Queremos externarlo públicamente para hacer la denuncia por la injusticia y responsabilizarlo si algo nos pasa, en específico a mí o a las personas afectadas, por qué ya se me envió un mensaje para advertirme de que no me meta en lo que no me importa y que me puede ir mal”.

El exsecretario ayuntamiento consideró que el actual del edil es . “porque está inquieto, porque su gallo no está teniendo los resultados esperados, porque a las personas que ha buscado para pedir el apoyo para su candidato le han dicho que no les gusta el gallo y así están casi la mitad de los de la presidencia, pero los están obligando a asistir a los eventos partidistas o si no les descuentan 500 de su sueldo y va parejo: sindicalizados y de confianza y esos descuentos son irregulares porque 500 les duele, considerando que los sueldos en Madero son muy bajos, el más fregado gana 3 mil 200 por quincena”.

Se le preguntó que si estaba aprovechando la situación para “golpetear” al candidato, ya que no fue él el elegido y lo rechazo, ya que dijo el i ncurrir en ese tipo de irregularidades van en contra de los principios de Morena.

“Ese actuar va en contra de los principios de nuestro partido. la injusticia, el abuso de poder, el autoritarismo. ¿Dónde está el derecho o uno de los principios básicos de Morena, de primero los pobres?, de no robar no mentir, no traicionar y sobre todo que él (el alcalde) para el es la frase muy común de que primero los pobres y así lo dice también su candidato y creo que son a los que más friegan”.