Acude sin cita a IEC para registrar planilla

Jorge Torres Bernal "El Soli", acudió sin cita a registrar su planilla como candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, lo que motivó que el trámite se retrasara y que simpatizantes esperaran afuera del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por más de una hora.

A diferencia de los demás candidatos, "El Soli" omitió la formalidad de la cita previa ante el órgano electoral, que a su llegada aún se encontraba revisando la documentación de Shamir Fernández Hernández y su planilla por Morena y PT, quienes acudieron a efectuar su registro una hora antes.

Por ese motivo, dijo, le pidió a familiares y personas cercanas que lo acompañaban, retirarse y regresar más tarde, mientras que otros simpatizantes se quedaron a echar porras y tomarse fotos.

Jorge Torres Bernal dejó toda su papelería a la presidenta del Comité, María Elena Calderón, pero quedaron pendientes de ratificar candidatos suplentes a regidurías incluidos en la planilla, por lo que esperaba que por la tarde se le entregara la constancia que lo acredita como candidato a la alcaldía de Torreón por MC.

Torres Bernal dijo que su candidatura externa, por su condición ciudadana, representará una alternativa a la vieja política "porque lo nuevo va en serio".

Dijo que de la sociedad civil no militante y la clase política están divorciadas, y consideró que este es el mejor momento para que quienes no se interesan en los asuntos públicos municipales, estatales y de cualquier índole, se les haga llegar el mensaje de la importancia de que se involucren.

Refirió que así como la genética del partido que representa es construir de lo local a lo nacional, así también se tienen expectativas altas de buscar la titularidad del Ejecutivo municipal, apostándole a que la política es cambiante y partiendo de que "la vieja política constituye una clase abyecta de lo que debería ser la política, y la tienen estrangulada pero no se han dado cuenta".

El abanderado emecista señaló sobre la campaña que será una propuesta enteramente ciudadana, construida desde la base del partido como de las necesidades más apremiantes de los torreonenses, con propuestas innovadoras que por el momento no puede compartir sino hasta iniciada la campaña.

"Se me queman las habas de platicarles, porque mucho de lo que no se hace es sentido común y todas y todos hemos estado en ese lugar donde decimos pero por qué no sucede esto; ya lo verán, aburrido no va a estar ".