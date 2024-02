Actriz lagunera emociona en serie Halo

La nueva temporada de la serie, Halo, cuenta con talento lagunero.

Recientemente, llegó a la plataforma Paramount+, mas capítulos de dicho proyecto que produce Steven Spielberg en el que aparece la actriz lagunera Cristina Rodlo.

En la trama, Rodlo encarna a "Talia Pérez", un soldado que se incorporta a las filas de Master Chief.

En los ocho episodios de la segunda entrega de Halo; protagonizada por Pablo Schreiber y Jen Taylor, con la galaxia al borde de la destrucción, el Jefe Maestro "John-117" lidera su equipo de "Spartans" contra la amenaza alienígena que es llamada "Covenant".

Los dos primeros episodios de Halo 2 llegaron a la plataforma el pasado ocho de febrero. Los demás, verán la luz hasta completar los ocho, el 21 de marzo.

En declaraciones al diario El Universal, la lagunera informó que trabajar en la serie inspirada en los famosos video juegos es un gran paso en su carrera, pero también lo ve como una manera de enviar un mensaje de unidad.

"Si no avanzamos, si no hacemos las cosas unidos, no vamos a poder hacer nada como sociedad. Para mí, esto se transmite a la situación actual del mundo, estamos tan divididos que creo que lo único que va a ocurrir si seguimos así es la destrucción del ser humano", mencionó.

Cristina comentó que desea incursionar como directora en algún proyecto cinematográfico.

A la lagunera se la ha visto en otros filmes como Miss Bala, El vestido de la novia, Nadie sale con vida y Perdida.

En series ha figurado en El Vato, 2091, Vuelve temprano o The Terror.