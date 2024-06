Actriz de Televisa revela que fue secuestrada por su exnovio

Recientemente la actriz Laura Vignatti, quien ha participado en varias producciones de Televisa, se sinceró para hablar sobre la violencia de genero que vivió con una de sus exparejas, señalando que incluso fue víctima de secuestro.

Durante una reciente entrevista para el programa matutino, Venga la Alegría, Vignatti reveló que ha sido víctima de violencia de género por parte de su expareja, Salvador 'N', quien además la ha amenazado de muerte.

"Empieza a crearse cuentas falsas y comienza a amenazarme a mí y a mi familia (...) Me empieza a dar una crisis, me grabó y empiezo a decir que 'cualquier cosa que me pasara que sepan que es él, que él es el que me está buscando, el que me está haciendo todo esto".

https://www.facebook.com/watch/?v=380656395032043

Además, en la entrevista Laura señaló que Salvador 'N' ha evadido la justicia, siendo perdonado 7 veces, sin poder girarle orden de aprensión.

Y es que la situación se da luego de que la misma Laura denunciara y diera a conocer por medio de redes sociales que Salvador 'N' la ha agredido tanto física como psicológicamente, al punto de incluso privarla de la libertad en su propia casa.

Laura Vignatti (ESPECIAL)

"Estaba secuestrada... me salí corriendo por el patio y el w... de la entrada, que cuidaba el estacionamiento, me ve descalza, con la cara golpeada, toda desalineada, en pijama y no me dejó ir", dijo a principios de año en entrevista con la psicóloga española Silvia Olmedo.

Además, Laura Vignatti señaló que en algún punto el sujeto le habló sobre 'una operación para volver a ser virgen', pues agrega que éste solía tener un comportamiento bastante extraño, ya que después de golpearla solía 'cuidarla'.

"Después de golpearme me cuidaba. Me daba pastillas, cremas, hielos, inyecciones".

El caso de la mujer que continúa buscando justicia y protección para ella y su familia, ha generado indignación en redes además de congregar en a personas que le brindan su apoyo ante la situación que enfrenta.