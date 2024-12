Actriz de televisa fue vendida por su propia madre: 'Me dejó ir, yo me puse a llorar'

Cynthia Klitbo es una de las actrices mexicanas más reconocidas del medio, es reconocida como una de las villas más aclamadas de la televisión por sus participaciones en "El privilegio de amar", "Cadenas de Amargura", entre otras.

Esta actriz mexicana cuenta con más de 30 años de trayectoria, en los cuales se ha convertido en una de las villanas favoritas de los televidentes mexicanos, pues sus interpretaciones siempre han sido reconocidas. Una participación de Cynthia en alguna telenovela puede asegurar que la trama será intrigante.

Cynthia ha asegurado que en la vida real es todo lo opuesto a sus papeles de villana, ya que no suele ser 'una mala persona'. Como cualquier otra persona, ha tenido momentos de alegría y tristeza en su vida, como en la ocasión que -asegura la actriz- fue vendida por su madre.

Durante el reality show "Secreto de Villanas", Cynthia Klitbo compartió una desgarradora experiencia de su vida. Tras la muerte de su padre, ella y su madre, la señora Elisa Gamboa, se trasladaron a Brasil, donde vivió momentos de descuido y maltrato. Además, la conocida villana de telenovelas relató el acoso que padeció y uno de los episodios más dolorosos de su vida: cuando su propia madre la vendió a un desconocido.

La actriz contó que su madre inició una relación con un hombre brasileño que solo estaba interesado en la fortuna que había dejado el padre de Cynthia antes de morir, también recordó que su madre había descuidado mucho a su familia. Mientras hablaba con sus colegas Gaby Spanic, Sabine Moussier, Geraldine Bazán, Aylín Mujica, y Sarah Mints; Cynthia Klitbo hizo una fuerte revelación.

Reveló que su madre la había vendido a un hombre que supuestamente la ayudaría con su primer disco.

La actriz conocida por su papel de villana en La Dueña relató con detalle que su madre le dio permiso para viajar a Houston con el fin de realizar ese proyecto. Sin embargo, no hizo preguntas sobre con quién iría, lo que hace pensar a Cynthia que su madre tenía la intención de que ella se involucrara con un hombre.

“Cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada que ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, contó la actriz.