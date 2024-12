Actriz de Nickelodeon reaparece con sorprendente transformación tras años de ausencia

Amanda Bynes, quien fuera una de las estrellas infantiles más queridas de Nickelodeon, está decidida a empezar una nueva etapa en su vida, esta vez como creadora artística.

Tras permanecer alejada del ojo público durante 14 años debido a problemas de salud mental y adicciones, la actriz retomó su actividad en redes sociales y sorprendió al público con un evento reciente en la galería Plants & Spaces de California, donde presentó una colección de arte y una línea de ropa en colaboración con el diseñador Austin Babbit.

Bynes, de 38 años, alcanzó la fama a finales de los años 90 con “All That” y “El show de Amanda”, consolidándose como un ícono de Nickelodeon. Su carisma la llevó a protagonizar películas como “What a Girl Wants” y “Hairspray”. Sin embargo, en 2010 se retiró de los escenarios en medio de rumores sobre su salud, los cuales se confirmaron en 2014, cuando fue puesta bajo tutela legal debido a sus luchas personales.

La reaparición de Bynes ocurre en un momento en que la industria de la televisión infantil enfrenta escrutinio tras el estreno del documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”. Este trabajo expuso los abusos sufridos por varias estrellas de Nickelodeon, cambiando la percepción del público sobre la cadena que marcó a toda una generación.

En medio de este panorama, Amanda sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes que mostraron un cambio radical en su apariencia: labios hinchados, un piercing en la nariz, un tatuaje en el rostro y un nuevo diseño de cejas, dejando atrás la imagen de estrella juvenil que la caracterizó por años.

A pesar de los desafíos, Bynes ha demostrado que está lista para reinventarse. Aunque en marzo de 2024 preocupó al ser encontrada desorientada en las calles de Los Ángeles, su reciente participación en el evento artístico evidencia su interés por explorar nuevas facetas creativas y dejar atrás los capítulos más oscuros de su vida.

Con esta nueva etapa, Amanda Bynes busca redefinir su legado, mostrando que es posible renacer y brillar de manera distinta, ahora como artista y diseñadora.