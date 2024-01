El actor Carlos Speitzer no se puede quejar, ya que cerró 2023 y comenzó 2024, siendo de la telenovela Nadie como tú, próxima a finalizar.

El actor habló con El Siglo de Torreón de dicho proyecto del canal Las Estrellas que en unas semanas acabará y además compartió detalles de su carrera.

"Estamos contentos por como se han dado las cosas. Al final, el proyecto ha resultado mejor de lo que esperábamos y creo que eso ha sido un apapacho y una bendición para todos los que formamos parte de la novela", dijo.

Vía telefónica, Carlos mencionó que su personaje "Hugo Santana", es uno de los más complicados que ha hecho, lo que le ha permitido poner a prueba su capacidad histriónica .

"Es un personaje divertido. 'Hugo' llegó a hacerme más feliz. Me encanta poderme sumergir en la piel de una personalidad con tantas altas y bajas. Tener esa oportunidad me ha hecho valorar muchas cosas. Este papel definitivamente me vino a enseñar mucho a mí", externó.

Vía telefónica, Carlos compartió los retos con los que ha lidiado al dar vida a "Santana".

"Él perdió la visión de un ojo y me topé con un arduo proceso de caracterización física, pero también su personalidad cambió a lo largo de los capítulos. Es un rol muy, muy alejado a mí y eso lo hace más complicado o más bien, más minucioso el trabajo para darle veracidad".

Algo que también le emociona al actor es que esta producción de Ignacio Sada cuenta con un gran elenco y nuevas caras que están dando de qué hablar.

"Es un elenco multiestelar y rico. Tenemos gente consolidada y otros que están empezando, mismos que están siendo cobijados por los que ya saben de pies a cabeza. Hemos realizado un gran equipo".

En Nadie como tú, el mezcal es parte importante de la trama, algo que agradece Speitzer porque es un producto que identifica a la República Mexicana.

"Esta bebida recuerda siempre las raíces mexicanas. Grabamos varias escenas en Matatlán, Oaxaca, tierra del mezcal y eso fue emocionante. Conocimos paisajes hermosos que el público también ha podido disfrutar en la ´pantalla chica".

Carlos comentó que ya se encuentra listo para un protagónico , aunque reveló que le fascinan los papeles de villano.

"Disfruto bastante los antagónicos, este ('Hugo') estuvo muy bueno, pues se quedará para el resto de mi vida en mi memoria. Pero sí, estoy listo para un protagónico. No hay que dejar de prepararse para cuando llegue el momento uno estar en la sintonía correcta",

Carlos Speitzer le guardará por siempre cariño a 2023, porque a lo largo de los 12 meses le ocurrieron situaciones muy positivas.

"Le agradezco todo, de entrada la salud, porque es de donde parte todo, lo demás viene por añadidura. Agradezco que tuve salud y mi gente también".

En cuanto al cine, Carlos informó que en los próximos meses se estrenará una nueva película donde él aparece. En breve dará a conocer el título.

Talento

Dónde más ha figurado Carlos:

*Contigo sí

*Fuego ardiente

*Papá a toda madre

*La doble vida de Estela Carrillo

*Para volver a amar

*Las vías del amor