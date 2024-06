Actor de Televisa quedó en la ruina tras apostar todo en Las Vegas

El actor de Televisa que siendo niño ganó gran fama y reconocimiento al participar en una famosa telenovela infantil, Fabián Chávez, compartió hace poco una de las etapas más difíciles de su vida, pues acabó perdiendo todo su dinero al apostarlo en Las Vegas.

A través de una entrevista en el canal 'Bien Viajadas' de YouTube, el actor que dio vida a 'Joaquín Olmos' en Cómplices al Rescate, compartió que a los 18 años de edad tuvo que enfrentar una etapa muy oscura en su vida, debido a que se vio solo en la Ciudad de México luego de que su padre regresara a vivir a Monterrey, pues desde pequeño había estado con él en el ámbito personal y profesional.

Al verse solo y, además, lejos de la fama que alcanzó como actor infantil, Fabián se fue a Las Vegas no sólo de paseo, sino para adentrarse al mundo de las apuestas.

Según confiesa Chávez en la entrevista, no sólo se refugió en apuestas para sobrellevar la soledad, sino en el alcohol.

"Clavé con el alcohol... O sea, no que fuera un alcohólico pero era mi escape", dijo.

Además, el alguna vez famoso actor confesó que perdió en las apuestas todo el dinero que ganó como actor de telenovelas infantiles.

"Me fui a apostar todo mi dinero de las novelas a Las Vegas y no gané... Ya no lo volvería a hacer".

Pese a aquellos momentos difíciles, Fabián Chávez logró superar esa etapa y actualmente se encuentra enfocado en su carrera profesional, además de llevar una vida más plena y saludable lejos del alcohol y las apuestas.

Cómplices al Rescate, la favorita de los niños en los 2000

En su momento, allá por el 2002, la telenovela Cómplices al Rescate, dirigida principalmente al público infantil y juvenil, se volvió una de las producciones más exitosas de Televisa y Rosy Ocampo, contando con 132 episodios y siendo además un parteaguas en la vida de Belinda.

La telenovela además consiguió tener presentaciones en vivo en varios estados de la república, venta de artículos oficiales, tres discos y mucho más.

La producción se volvió la favorita de muchos niños, además de imponer moda entre las niñas gracias a los 'outfits' que usaba Belinda y Daniela Lujan con los personajes de 'Silvana' y 'Mariana'.