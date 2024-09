Aclaran restricción para tramitar credencial de discapacidad

Familiares de personas con trastorno del espectro autista han llegado al DIF Estatal en Gómez Palacio, para iniciar con su trámite de credencialización para personas con discapacidad, el cual se les ha negado al no tratarse de una discapacidad sino de una condición. Autoridades sugieren a los legisladores abordar el tema a fin de brindarles apoyo.

Cecilia Monárrez, subdirectora regional del DIF Estatal Durango, explicó que ahora que se ha logrado abatir el rezago en materia de credencialización, problemática con la que se recibió la Administración, han llegado familias para iniciar dicho trámites, sin embargo se les ha explicado que no es posible, hecho que les ha generado conflicto.

"Lo que tenemos mucho es que el autismo no entra porque no es una discapacidad es una condición, entonces muchas veces eso conflictúa un poco a la gente que tiene personas con autismo. No podemos autorizar la tarjeta porque no está considerado como una discapacidad", insistió.

Es por ello que considera el tema como una oportunidad para los diputados, para que lo analicen y puedan elaborar una iniciativa que ayude a estas familias para que puedan tener acceso a los diversos apoyos que se brindan.

"Los diputados tendrían que subir una iniciativa para que puedan entrar, porque de otro modo, el doctor no puede firmar esas credenciales. Es un buen campo para los diputados que ahorita están los nuevos o los senadores", explicó la titular.

En cuando al trámite, la titular dijo que ya no se tienen los problemas de rezago para la expedición de las tarjetas de discapacidad, pues ya se cuenta con el personal médico necesario así como haciendo uso de la telemedicina, que fue por años, el factor principal del retraso.

"Cuando recibimos el CREE (Centro de Rehabilitación y Educación Especial) había como un retraso como de 8 meses hasta un 1 año de gente que necesitaba su credencial, se les daba fecha hasta en un año. Nosotros por instrucciones de Marisol Rosso hicimos una campaña para terminar con el retraso para ponernos al corriente, hoy por hoy , si vas a sacar credencial en dos o tres semanas", aseguró Cecilia Monárrez.

Dentro de los beneficios con los que pueden contar las personas con su credencial, es el acceso a la Pensión del Bienestar, así como descuentos en Recaudación, y otros servicios.