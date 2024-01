Aclara IMSS caso de residente detenida en Torreón

El delegado del Seguro Social en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, dijo ayer que quedó aclarado el caso de la médica residente de Anestesiología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón que en días pasados fue detenida por elementos de Protección Federal adscritos a la clínica tras encontrarle una ampolleta de fentanilo entre sus pertenencias. Esto luego de que se dirigía al auditorio a tomar sus clases.

"Todo fue aclarado, es un infortunio que le haya pasado a la doctora, eso también nos enseña a nosotros como médicos no ser tan confiados en nuestro actuar. Todos, en algún momento, cuando estamos en la formación, en el ánimo de mantener oportunamente una respuesta para salvar una vida, pues sí te cargas (insumos o medicamentos).

Yo, de repente, cuando era pasante o era interno, traías las gasas en la mano, los guantes por si llegaba un paciente que no te fueras a contagiar, te los pones y los revisas. Desafortunadamente, la doctora se pone una jeringa, dobla la bata, la mete, pero no tiene nada qué ver con lo que se le acusa", explicó.

Indicó que el acto de supervisión que hicieron de manera correcta los elementos policiacos, "nos habla de que estamos siendo bien resguardados y que se están tomando las medidas adecuadas, y que ya se aclaró y no hubo ninguna consecuencia".

SIN USO EXCESIVO DE LA FUERZA

El funcionario federal dijo que en el discurso de la doctora no se mencionó algún uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados, aunque señaló que si ella levantara algún acta, en consecuencia se tendría que atender.

Trascendió que, en su momento, la residente habría sido hospitalizada en el área de Urgencias de la clínica No. 16 del Seguro Social por esguince cervical grado uno y hematomas, sin embargo, el Seguro Social lo negó, argumentando que "hubo muchos supuestos" en las redes sociales y que hay información que no es del todo correcta. El delegado añadió que en la institución no se puede sacar un medicamento si no está bien documentado, además de que no se puede ingresar un fármaco que no esté dentro del cuadro básico porque va contra la norma.

En su momento, directivos de la UMAE mostraron documentos que acreditaron el origen del medicamento, y personal de la Jefatura del Servicio de Quirófano confirmó que la médica residente lo había utilizado en el servicio, de donde salió de prisa para alcanzar sus clases en el auditorio del Hospital. La dirección de la clínica No. 71 acordó fomentar la colaboración de los trabajadores con las autoridades en el proceso de revisión de sus pertenencias, de acuerdo con la normativa de manejo, uso y traslado de medicamento, material de curación y demás insumos.