Acereros de Monclova blanquean a Dorados

Un ataque de 3 carreras fue suficiente para respaldar un sólido trabajo monticular de Édgar Arredondo y 4 relevistas que se combinaron para retirar en fila a los últimos 13 Dorados en un juego donde, de nuevo, los más valiosos fueron los encargados del mantenimiento del campo que con su labor hicieron posible la celebración del primero de serie que se vio amenazado por la lluvia, el duelo empezó a las 21:45 y Monclova lo ganó 3-0.

LA VELOCIDAD DE MAGNEURIS, EL BATE DE BALBINO Y EL PODER DE ADDISON: El juego estaba empatado a cero sobre la cuarta baja y Magneuris Sierra enciende la mecha con hit abriendo tanda, provoca balk al presentarse 3 revires sin éxito del pitcher Ariel Gracia y con ello va a segunda, ya con un out se roba la tercera y timbra la quinielera con sacri fly de Balbino Fuenmayor. Ya con dos tercios Áldrem Corredor da imparable y tras él, Addison Russell (6) con jonrón al izquierdo pone el marcador 3-0, a la postre definitivo, para la gente de Homar Rojas.

INSPIRADO ÉDGAR ARREDONDO LO GANA Y CON BUENA SALIDA LO PIERDE ARIEL

GRACIA: 5 innings en blanco de 2 hits, 1 base y 5 ponches fue la actuación del ganador Édgar Arredondo (4-1), Jameson McGrane (6ta), Vidal Nuño (7ma), Joe Riley (8va) y Rubén Alaniz (9) con la novena se encargaron del resto, este último con salvamento. Ariel Gracia (0-3) a pesar de buena apertura carga con el descalabro tras apertura de 3 carreras en 6 tandas, Rogelio Martínez (7ma) y Alberto Leyva (8va) los que también trabajaron desde el lado de Gerónimo Gil.

LAS AHORA 10 BLANQUEADAS DE ACEREROS: En Monclova, 16 de abril vs. Saltillo (7-0); en Monterrey, 24 de abril (2-0); en Tijuana, 1 de mayo (2-0); en Monclova, 4 de mayo vs. Chihuahua (3-0); en Monclova, 14 de mayo vs. Laredo (9-0), en Durango, 14 de junio (4-0); en Monclova, 28 de junio vs. Aguascalientes (4-0); en Monclova, 5 de julio vs. Saltillo (1-0), en Monclova, 18 de julio vs. Durango (4-0) y en Monclova, 23 de julio vs. Chihuahua (3-0).

POSIBLE CLASIFICACIÓN: Este miércoles Acereros tendrá por primera vez en la temporada un día de posible clasificación matemática al play off, Monclova es el equipo con más temporadas consecutivas yendo a post temporada (desde 2013) y con una victoria que se combine con derrota de Saraperos, La Furia podría amarrar su boleto al play off 2024.

SANTIAGO CHÁVEZ: El equipo tiene marca de 8-0 en los últimos 8 juegos de Santiago Chávez como receptor titular.

AL BATE: Magneuris Sierra de 4-2 con triple, sencillo, robo de base y carrera anotada y Addison Russell de 3-1 con homerun de 2 producidas fueron lo más destacado por los ganadores. Por los derrotados nadie repitió.

EL SEGUNDO: Este miércoles a las 19:45 el juego dos de serie, en el probable duelo abridor Lewis Thorpe de Dorados se medirá a Jorge Tavárez de Acereros.