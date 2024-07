Acereros de Monclova blanquea a Caliente de Durango

Acereros anotó 3 entre los primeros dos innings para al final ganarlo 4-0 con gran exhibición del dominicano Jorge Tavárez, quien con cinco ceros y la ayuda de cuatro relevistas completaron la blanqueada en favor de la gente de Homar Rojas. Monclova de paso aseguró dominio anual ante El Caliente y ahora la Furia Azul tiene saldo positivo frente a Laredo, Laguna, Saltillo y Durango hablando de rivales de zona norte a 4 series de que concluya el calendario regular.

LAS 4 DE LOS GANADORES: En el primer rollo se inaugura el pizarrón, con un out, Eric Filia es pasaporteado y ya con dos fuera Áldrem Corredor y Addison Russel conectan sencillos, el de Russell productor del 1-0. La ventaja se incrementa en la segunda tanda donde Ángel Aguilar y Rodolfo Amador ligan dobletes para el 2-0, infield hit de Magneuris Sierra coloca a Amador en la antesala y desde ahí va a home con rodado de Eric Filia, el score se movía al 3-0 local. La última y la del definitivo 4-0 se aterriza en la quinta, Eric Filia da doble y anota con hit de Addison Russell. El pitcheo y la defensiva en lo posterior se encargaron de preservar dicha delantera.

ACEREROS CON 9 BLANQUEADAS: El cuerpo monticular de Arturo González (bullpen) y Julio César Miranda (pitcheo) ahora ha propinado 9 blanqueadas y es el equipo líder de zona norte en dicho aspecto, solo detrás de las 11 que ha obtenido Olmecas de Tabasco en el sur; las de Acereros han sido:

En Monclova, 16 de abril vs. Saltillo (7-0); en Monterrey, 24 de abril (2-0); en Tijuana, 1 de mayo (2-0); en Monclova, 4 de mayo vs. Chihuahua (3-0); en Monclova, 14 de mayo vs. Laredo (9-0), en Durango, 14 de junio (4-0); en Monclova, 28 de junio vs. Aguascalientes (4-0); en Monclova, 5 de julio vs. Saltillo (1-0) y en Monclova 18 de julio vs. Durango (4-0).

LOS AUTORES: La victoria es para Jorge Tavárez (3-4) con 5 entradas en blanco, con un inning cada uno sin daño le ayudaron Zach Phillips (6ta), Vidal Nuño (7ma), Joe Riley (8va) y Rubén Alaniz (9na). Ben Holmes (3-7) carga con el descalabro al tolerar 4 en 6 episodios, Manuel Chávez con la séptima y Ozzie Méndez con la octava le relevaron.

AL BATE: Ángel Aguilar de 3-2, Áldrem Corredor de 3-2, Addison Russell de 4-2 con par de impulsadas y Eric Filia de 3-1 con 2 anotadas y producida fueron lo más destacado del lado triunfador. Por los derrotados J.J. Matijevic de 4-2 fue el único que repitió.

LO QUE VIENE: Acereros viaja a Tijuana y El Caliente regresa a casa para recibir a Aguascalientes; Monclova enfrentará a Toros este viernes con Wílmer Ríos vs. Matt Dermody en el probable duelo abridor, mientras Durango tendrá a Tiago da Silva para hospedar a Rieleros por quienes JC Ramírez sería el inicialista.

La rotación completa de Acereros en su gira por la frontera es de Wílmer Ríos, Steven Moyers e Ian McKinney; Tijuana después de Matt Dermody anuncia Nick Wells y Ben Braymer para juegos 2 y 3.