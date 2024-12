Acereros buscará título divisional ante Cuervos

Siempre hay algo en juego cuando los Acereros y los Cuervos se encuentran sobre el terreno de juego. Por lo general es el honor y siempre es la salud, en una de las rivalidades más intensas que tiene esta liga.

Esta tarde hay un ingrediente adicional: el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh (10-4) necesita un triunfo para obtener su octavo título divisional bajo la tutela del entrenador en jefe Mike Tomlin. El hecho de postergar una semana más la clasificación a playoffs por parte de su acérrimo rival podría considerarse un bono.

La historia reciente está de lado de Pittsburgh. Los Acereros tienen cuatro victorias consecutivas sobre Baltimore y ocho en sus últimos nueve enfrentamientos, un periodo en donde todos los partidos se han definido por siete puntos o menos y en donde ningún equipo ha superado los 28 puntos por encuentro.

LA 'RECETA' PERFECTA

Es justo decir que Tomlin y Pittsburgh saben algo que el resto de la liga ignora: cómo frenar al estelar quarterback de Baltimore (9-5) Lamar Jackson, quien se mantiene en la conversación como candidato a lo que sería su tercer premio al Jugador Más Valioso en siete años en la liga.

Jackson tiene marca de apenas 1-4 como titular ante Pittsburgh, con apenas cinco pases de touchdown a cambio de ocho intercepciones. Nunca ha rebasado los 80 puntos de rating.

Incluso en su única victoria, en 2019, fue capturado en cinco ocasiones y le robaron tres pases. No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos.

Durante la derrota de 18-16 en Pittsburgh, Baltimore fue capaz de mantener a su rival fuera de la zona de anotación, pero abandonó por completo su uso del segundo mejor ataque terrestre de la liga en la segunda mitad. Esto se tradujo en su segundo total más bajo de yardas por tierra de la campaña y en una derrota que comprometió seriamente sus aspiraciones de ganar la división.

PODERÍO OFENSIVO

Baltimore se presenta como el tercer ataque más productivo de la NFL y encabeza la liga con seis partidos de al menos 30 unidades. Sus cuatro derrotas, todas por siete puntos o menos, se pueden atribuir fácilmente a la falta de disciplina (líderes de la liga con 117 castigos), una defensiva por demás vulnerable contra el pase y al sorpresivo declive de quien llegó a ser el pateador más confiable de la historia, Justin Tucker.

Ante Pittsburgh, sin embargo, no hay mucho de qué preocuparse a la defensiva, en particular si la ausencia del receptor George Pickens se extiende a un segundo partido consecutivo por una lesión en el tendón de la corva. Con una ofensiva que se encuentra en el tercio inferior de la liga y un ataque que no ha superado los 20 puntos en tres de sus últimos cinco compromisos, los Acereros tendrán que confiar en su defensiva.

Para su suerte, y desgracia de Baltimore, eso es lo que mejor saben hacer. Y Lamar Jackson lo sabe.

MANTIENE LA ESPERANZA

T.J. Watt tiene la esperanza de que su lesión en el tobillo no le impida ayudar a los Acereros de Pittsburgh a ganar el título de la División Norte de la AFC en Baltimore.

El destacado linebacker exterior tuvo participación completa en el entrenamiento del jueves y parece estar encaminado a jugar cuando los Acereros (10-4) intenten barrer la serie de la temporada contra los Cuervos (9-5) y asegurar su primer título divisional desde 2020. Pittsburgh ni siquiera le dio a Watt una designación de lesión cuando se publicó el informe del juego el jueves por la tarde.

El jugador All-Pro se torció el tobillo izquierdo al final del cuarto periodo de la derrota 27-13 el domingo contra Filadelfia. Watt perseguía al quarterback de las Águilas, Jalen Hurts, con alrededor de cuatro minutos por jugar cuando su pie izquierdo se dobló de manera incómoda debajo de él.

Watt dijo después que estaba en modo de "esperar y ver", pero se mostró optimista, antes del partido intermedio en un agotador tramo de 11 días en el que los Acereros juegan tres veces.

Pittsburgh ciertamente podría usarlo en la alineación. Los Acereros tienen récord de 1-10 en la carrera de ocho años de Watt cuando él no está disponible.

Mientras que el número 90 de Watt tiene una buena posibilidad de estar en el campo en Baltimore, Acereros estarán sin el principal receptor abierto George Pickens y posiblemente sin el safety DeShon Elliott.

COMPLETOS ANTE TEXANOS

Andy Reid, entrenador de los campeones Jefes de Kansas City, afirmó que Patrick Mahomes, estelar quarterback de su equipo, jugará ante los Texanos de Houston a pesar de esguince en el tobillo que sufrió el domingo pasado.

"Al principio de la semana no estaba seguro, pero ya he pasado por eso con él antes y me sorprende cada vez que lo hace. Es un tipo muy fuerte mentalmente. Es ese el motor que lo hace entrar en acción", señaló.

Mahomes, quien ha llevado a ganar tres Super Bowls a los Jefes, se lesionó el tobillo derecho en el último periodo del juego de la semana 15 de la temporada del fin de semana pasado en el que vencieron a Cafés de Cleveland.

El mariscal de campo tres veces Jugador Más Valioso del partido por el campeonato de la NFL abandonó el estadio en un carrito para no agravar su lesión y luego de más pruebas se determinó que tenía un esguince.

A pesar de lo anterior, el miércoles el pasador de 29 años completó el entrenamiento de los Jefes junto a sus compañeros, algo que sorprendió a Andy Reid.