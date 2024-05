Aceptarán a mujeres trans en Miss Universo México tras llegada de nueva directora

Los cambios en Miss Universo México no se detienen, pues el lunes se dio a conocer la salida de Cynthia de la Vega como directora de la institución y al mismo tiempo se reveló que será Martha Cristiana la que tomará su lugar.

Fue en redes sociales en donde se expuso esta noticia, Martha Cristiana anunció en su Instagram que:

""agradezco esta invitación que me abre la puerta para entrar de lleno al terreno de la contribución y el servicio, que son la columna vertebral de mi vida y de todas las personas que merecen mi reconocimiento y respeto. Gracias por pensar en mí para esta labor".

Sin embargo, los cambios están imparables, pues Martha está empezando a exponer los cambios que realizará con su gestión ante la institución, pues confesó sus intenciones de abrir la competencia a mujeres trans.

En el programa matutino, Sale el Sol, fue en donde dieron a conocer esta noticia.

Sobre su incorporación a la institución señaló:

"Por primera vez en la historia de México, somos parte de la organización mundial y somos Miss Universe México", dijo. "Esta es una organización seria".

Cuando fue cuestionada sobre lo que se busca en la siguiente MIss Universe México respondió:

"Busco que las mujeres se sientan orgullosas de sus diferencias porque pienso que la cosa que te puede llevar a hacer ruido de ti misma, luego no nos damos cuenta de que somos espectaculares y perdemos mucho tiempo sin reconocer esa parte tan única y tan increíble de nosotros mismos".

"Quiero encontrar mujeres revolucionarias, mujeres que sepan reconocer quienes son, cuáles son sus intereses, cuáles son sus causas. Este certamen está muy ligado al altruismo porque el licenciado Raúl Rocha es una persona que ha estado muy comprometido con muchas causas", agregó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que destacó que la institución está abierta a que se incorporen mujeres trans.

"Estamos muy abiertos a que haya mujeres trans en nuestro concurso, por supuesto que sí, porque yo siempre me he preciado de ser una mujer incluyente, siempre he sido activista, me considero feminista light, pero soy feminista y definitivamente creo que es importantísimo que le demos una vuelta a esa narrativa que nos limita como sociedad, porque nada que provenga del odio y del rechazo va a fructificar".