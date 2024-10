¿Acciones, Forex o Crypto? ¿En qué deberías enfocarte para hacer trading?

Empezar a operar en Trading no es una tarea que se presente como sencilla, y no solo porque requiera cierto nivel de preparación para tener los recursos intelectuales necesarios para hacerlo, sino también porque existen muchas opciones, y puede llegar a ser abrumador incluso si ya has estudiado sobre esta actividad.

¿Por dónde deberías empezar? ¿Acciones, Criptomonedas, Forex o quizás deberías quedarte con commodities confiables como el oro o los futuros del petróleo? Hemos hablado con los expertos de la plataforma INFINOX y le hemos hecho estas mismas preguntas, estas han sido algunas de sus respuestas, quizás puedan ayudarte a decidirte por alguno o varios de estos activos.

¿Por donde debería empezar un trader novato?

Los expertos de INFINOX opinan que, además de el típico consejo de análisis técnico y análisis fundamental, los traders novatos deberían preguntarse primero ¿Cuáles son sus objetivos? O ¿Cuáles son sus principales ideales? Existe una enorme variedad de activos en cualquier plataforma de trading, y muchos novatos simplemente invierten en lo que está en boga para aprovechar ciertas tendencias. A pesar de que esto no es algo negativo, si puedes decantarte por algún área que te apasione, eso sí, con cabeza, y no sin antes analizar bien las posibilidades de que este activo te sea rentable.

Por otro lado, debes tomar en cuenta tu experiencia y tu apetito de riesgo, si tu experiencia y apetito de riesgo es alto, puedes tomar opciones más volátiles, como lo podrían ser las criptomonedas o ciertas acciones de empresas tecnológicas, pero si tienes un apetito de riesgo bajo, puedes decantarte mejor por el Forex, cuyos cambios son mucho más sencillos de pronosticar, ya que dependen de las políticas monetarias de los países que emiten las monedas, y cuentan con mayor apalancamiento.

Las commodities estables como el oro, por lo general son utilizadas como reserva de valor, es decir, inversiones más largoplacistas, pero también puedes aprovecharlas en trading intradía o interdía, pero debes tener más factores en cuenta.

Diversificar es la clave

Unsplash | Diversificación

Por supuesto que, si hay un error que no debes cometer, es dejar todos los huevos en una sola canasta. Al menos, si quieres escalar tus inversiones. Y es que, para poder mantener un buen flujo de capitales es necesario que tengas una cartera de inversiones altas, de modo que las pérdidas se puedan compensar con las ganancias.

Armar una cartera de inversiones puede ser complicado si no sabes lo que estás haciendo, existen carteras temáticas, ETFs e índices que te pueden ayudar a hacer precisamente eso, ya que son conjuntos de acciones y otros activos que se cotizan en mercados secundarios. Estas pueden ser opciones bastante interesantes para los usuarios que quieran diversificar sus carteras de inversiones y quieren tener cierto grado de respaldo. Por otro lado, si quieres armar tu propia cartera, debes tomar en cuenta que ciertamente esto aumentará tu exposición al riesgo, y puede que, si lo haces de forma manual, tengas más dificultades para controlar cada una de tus posiciones abiertas, es un paso necesario, pero que debe realizarse con mucha cautela.