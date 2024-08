Accidente del estadounidense Logan Sargeant marca sesión de la Fórmula Uno

El francés Pierre Gasly (Alpine) fue el más rápido de la última sesión de entrenamientos libres del GP de los Países Bajos, que estuvo marcada por el accidente del estadounidense Logan Sargeant (Williams), que incendió su monoplaza al estrellarse contra el muro y dejó destrozado el vehículo, aunque pudo salir por su propio pie.

En una sesión que no sirvió de prácticamente para nada por la lluvia inicial, y porque tras el accidente los pilotos sólo tuvieron dos minutos para rodar, lo que hizo intrascendentes las posiciones finales, el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó quinto, el español Carlos Sainz (Ferrari) décimo, mientras que el mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull) ni siquiera marcó tiempo.

Esta última tanda de libres previa a la clasificación de este mismo sábado apenas contó con diecisiete minutos de acción, quince al principio de la tanda con un asfalto muy mojado, y dos finales, en los que casi todos los pilotos salieron a pista, pero sin apenas tiempo para rodar.

Y es que, como ocurriera en la primera sesión de libres de este viernes, la lluvia hacía prácticamente imposible una conducción fácil y lineal al inicio de una tanda en la que el alemán Nico Hulkenberg (Haas) ya protagonizó algún susto de inicio y llegó a impactar con el muro perdiendo su alerón delantero.

No obstante, el accidente de Hulkenberg no fue ni mucho menos parecido al de Sargeant, que ya sabe que no seguirá corriendo en la Formula Uno el próximo año y que cuando realizaba su segundo intento con intermedios asustó a la parrilla con su impacto contra el muro.

A falta de 45 minutos de sesión, el americano pisó el césped que existe al final de la curva cuatro, justo después del piano de salida de la curva, y perdió por completo el control del vehículo.

Apenas diez pilotos habían salido a rodar por el mojado trazado neerlandés hasta entonces, pues la lluvia había hecho acto de aparición durante los primeros minutos de ronda, y hasta ese momento, Alonso había marcado el mejor tiempo de la ronda, con un tiempo de un minuto, 21 segundos y 461 milésimas.

No obstante, tras la reanudación, 43 minutos después, los pilotos tuvieron que rodar a contrarreloj incluso para llegar a firmar un registro, pues la FIA sólo dejó dos minutos para poder salir a la pista, y pilotos como el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) o Pérez ni siquiera salieron a pista.

Aun así, muchos de los que salieron, como el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o Sainz, ni siquiera pudieron mejorar su tiempo, algo que sí hicieron un Gasly que se erigió como el mejor de una intrascendente sesión y el danés Kevin Magnussen (Haas), que acabó segundo a apenas una décima.