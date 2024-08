Acaba sueño del lagunero Leonardo Nava en La Academia

El sueño del lagunero, Leonardo Nava, en La Academia terminó anoche.

Contrario a las semanas anteriores, esta vez el gomezpalatino no contó con el apoyo del público, volviéndose uno de los expulsados de la reciente generación.

Leo cantó en la recta final del programa el tema, Borracho de amor, de Edwin Luna. El líder de La Trakalosa le mandó un video para motivarlo.

Después de su interpretación, únicamente expresaron sus comentarios los jueces Chiquis y Arturo López Gavito, quienes consideraron que Nava había desafinado.

"Tienes una voz muy poderosa. Le va muy bien tu color de voz a lo regional. Te desafinaste y perdiste el control, pero me gusta lo que tienes. Hay que trabajar, pero para mi pues ya estamos en el quinto concierto, así que espero que trabajes en eso", le dijo la hija de Chiquis.

Por su parte, Lopez Gavito fue más directo. Le expresó al lagunero que no le gustó su actuación.

"Leo, te pido nada más que no te duela la verdad y te pido que entiendas esto...no puedes perder el control de la manera en la que lo perdiste, no se te pueden ir las notas como se te fueron y peor, no se te puede ir la letra de una cancion. Fue espantoso", exclamó mientras Leo lo veía desencajado.

El cantante terminó entre los tres académicos menos votados y fue el que acabó saliendo de La Academia.

La producción le deseó éxitos, mientras que sus ahora excompañeros le pidieron que no deje de luchar por sus sueños.