Abogados consideran falta de análisis en reforma judicial

La reforma judicial que propuso el presidente de la República carece de un análisis profundo para justificar una modificación de tal naturaleza, pues solo se ha mencionado que se basa en encuestas sobre lo que el Poder Judicial requiere, sin un diagnóstico real.

Jesús Jasso Fraire, director del despacho JF Consultores Jurídicos, dijo que hay que la reforma propuesta implica una estructura nueva hacia el interior del Poder Judicial, al reducir de 11 a 9 los ministros en la Corte, y desaparecer una de las dos salas que la componen.

Señaló que esto significaría dejar una sola Corte que funcione a través de un pleno y que ahí se resuelvan las máximas controversias que llegan hasta su conocimiento, en lo que va implícito también que las pensiones que actualmente gozan todos los ministros y magistrados desaparezcan, además de que ninguno deberá ganar más que el Presidente de la República.

“Es importante ponerlo a debate y no a simples foros de consulta, que únicamente se harán, desde mi opinión muy particular, para promover cómo va la reforma pero no creo que sea para enmendarla, para corregirla y mejorarla”, comentó.

‘TEMA RIESGOSO’

Indicó que es un tema riesgoso por la falta de un método transparente que garantice la independencia y la autonomía del Poder Judicial.

“Las encuestas no son suficiente, sabemos que el Poder Judicial viene arrastrando desde ya hace mucho tiempo señalamientos por parte de la ciudadanía, pero el que la elección de jueces sea a través del voto directo como pretenden, no garantiza la independencia, se debe de proponer un método diferente para la elección de los magistrados ministros y jueces que esté basado precisamente en las competencias, en los conocimientos y en la experiencia de cada uno de los que quieran o deseen pertenecer al Poder Judicial no solo de la Federación sino de todos los estados”, expuso.

“Que hay actos de corrupción, sabemos que siempre ha existido, sin embargo, no creo que el método propuesto vaya a terminar con eso, ante la falta de un análisis profundo no termina por convencer al gremio de los abogados, sino por el contrario, creo que estaríamos en problemas”, añadió.

Consideró que se requiere invitar a los colegios y barras de abogados para plantear su opinión y que no sea una consulta sesgada como se pretende.