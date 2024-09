A.B. Quintanilla es hospitalizado de emergencia

A.B. Quintanilla, reconocido músico y compositor, fue hospitalizado de emergencia durante su estancia en Bolivia, generando preocupación entre sus seguidores. A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, el hermano de la icónica Selena Quintanilla informó a sus fans sobre su situación médica, revelando que comenzó a sentirse mal mientras ofrecía un concierto.

“Mi viaje a Bolivia ha sido increíble... Hasta anoche... Antes de que empiecen los rumores, quería aclarar las cosas”, explicó A.B. en su mensaje, donde proporcionó detalles de lo sucedido. Relató que, hacia el final del espectáculo, sintió que algo no estaba bien, lo que lo llevó a buscar atención médica. “Anoche, hacia el final de nuestro show, me sentía extraño, así que fui a emergencias”.

Una vez en el hospital, los médicos diagnosticaron deshidratación, pero también encontraron líquido en su pulmón derecho, una complicación preocupante. “Me he estado doliendo de la espalda durante 2 semanas pensando que me he tirado un músculo en la parte superior de la espalda... no es el caso”, aclaró.

A pesar de la inquietud generada por su estado de salud, A.B. trató de tranquilizar a sus seguidores, asegurando que, aunque había estado asustado, se encontraba estable: “Estoy bien ahora, pero no voy a mentir, estaba asustado... ¡Recuerda siempre la salud primero!”.

El músico también expresó su gratitud a los fans que asistieron a su concierto en Santa Cruz, Bolivia, agradeciendo el apoyo mostrado en medio de la situación: “Quiero agradecer a todos los de Santa Cruz, Bolivia, que mostraron amor anoche. Voy a descansar un poco... Luego a por el próximo show”. Actualmente, A.B. se encuentra en proceso de recuperación y se espera que pronto retome su agenda de presentaciones, aunque todavía no se sabe si necesitará más tiempo para recuperarse completamente.