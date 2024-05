¿Aarón Díaz aparecerá en la tercera temporada de Bridgerton?

El actor mexicano, Aarón Díaz, sorprendió a los fanáticos de la serie de Bridgerton al reclamar el amor de su protagonista.

Este 16 de mayo llegó a las pantallas la tercera temporada de Bridgerton: Parte Uno, la cual, continúa con la historia de 'Collin Bridgerton' y 'Penelope Featherington', donde ambos comenzaran a experimentar los sentimientos de un amor no correspondido, esto después de que 'Collin' asegurara que "nunca se enamoraría de Penelope".

Mientras que el público disfruta de este éxito, la cuenta de Netflix Latinoamérica publicó un video donde se logra ver al actor Aarón Díaz gritando a los cuatro vientos su amor por Penelope, quien es interpretada por la actriz irlandesa, Nicola Coughlan.

En el video, Aarón asegura que él es el mejor partido para ella, pidiéndole que dejara atrás su amor por Collin y se fuera con él.

"Penélope, no sé qué le viste a ese tal Colin", le cuestiona Díaz, "pero romper tu corazón, no es de caballeros. Tú no te mereces una relación tóxica, sino un romance de novela, mismo que yo te puedo dar".

A lo largo del video, se logra ver al actor de 'Teresa' caminando por grandes campos, similares a los que vemos en esta serie adaptada en el Londres del siglo XIX.

"Tú te mereces a un verdadero hombre, que te dedique siempre cada episodio de cada temporada de su vida... alguien como yo", sostuvo el actor.

Aunque el actor no aparecerá en la serie, usuarios en redes sociales aseguraron que Aarón sería un buen prospecto para Penélope, lo cual le podría dar un giro bastante inesperado a la trama.

¿Cuándo se estrena Bridgerton?

La primera parte de la tercera temporada de Bridgerton se estrena este 16 de mayo, mientras que la segunda parte la podemos disfrutar a partir del 13 de junio a través de la plataforma de streaming, Netflix.