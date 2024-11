Una historia que busca dejar huella entre quienes la vean, es Straight, cuya premier tendrá lugar hoy en Cinépolis Cuatro Caminos a las 8:00 de la noche. La presenta El Siglo de Torreón en coordinación con ZIMA Entertainment.

Dirigida por Marcelo Tobar, la cinta cuenta la historia de "Ro", un banquero de inversiones al que le gusta la cerveza, los deportes y su novia, "Elia"; hasta que se topa con una situación que lo confunde todo.

Ayer; Marcelo y dos de los protagonistas del largometraje, Alex Speitzer y Bárbara López, hablaron en exclusiva con El Siglo de Torreón vía zoom acerca de este proyecto.

El primero en charlar fue Tobar, quien tiene en su currículum exitosos filmes como El club de los idealistas y El oso polar.

"Tengo muchas ganas de ver cómo reacciona la gente. Es importante que ustedes sepan que no es una cinta sobre ser gay o no ser gay. Es parte del cuestionamiento que tiene el personaje de 'Ro'.

"Es un texto más profundo que aborda si somos quienes realmente somos o nuestra identidad la formamos alrededor de lo que gente y la sociedad espera de nosotros. ¿A qué le tenemos miedo?, ¿De que nos conozcan cómo somos?, de eso va la película", relató.

Enseguida, Alex Speitzer elogió el trabajo llevado a cabo por el cineasta Marcelo Tobar.

"Es tremendo Marcelo, pero cuando digo esto es porque cuando crees que tienes la toma, llega y te dice un secreto y de pronto te pide, 'piensa que tu mamá está muriendo y ahora quiero que hagas esto...', y dices, 'ok, lo hago porque el director me lo está pidiendo'; sin embargo, esto es increíble porque no todos los directores son así y creo que es algo que nosotros como actores disfrutamos".

Contenta de intercambiar ideas con este medio con el objetivo de informar a los laguneros del largometraje, Bárbara detalló que la trama gira en torno a un triángulo amoroso.

"Vamos a ver a 'Ro', que es un financiero que tiene una relación de siete años con 'Elia'. Tienen una relación muy linda, funcional y perfecta.

"De pronto, 'Ro' conoce a 'Cris' ( Franco Masini) en una aplicación de citas. Empieza a tener algo con él, pero esa relación se vuelve importante, con un vínculo fuerte y entonces todo lo que 'Ro' creía de una relación comienza a cambiar y de ahí parte nuestra historia".

En ese sentido, López compartió detalles de su personaje.

"Ella es muy empática. Creo que es el reflejo de una persona que es conservadora dentro de su amabilidad, pero, también se hará cuestionamientos acerca de qué tanto está viviendo la vida que quiere".

Por su parte, Speitzer también ofreció pormenores de "Ro", papel que ha vuelto un reto para su ascendente carrera por los matices que entrega.

"Esta cinta era una obra de teatro, en donde hice otro personaje. Había que olvidarme de aquello que viví. Me parece que uno de los grandes retos es transitar con este personaje y a pesar de que el espectador está viendo lo que hace, como la infidelidad y demás, creo que pueden empatizar con él.

" Eso es muy importante porque a veces se le enjuicia a alguien por estar en esta duda cuando no nos podemos mentir, ya que es parte de la vida misma. Me sentí fuerte en todo momento de la mano de Marcelo y de mis compañeros de elenco".

Por último, se les preguntó a los tres si habían usado algunas aplicaciones para conocer personas. Bárbara dijo que sí; Marcelo y Alex, que no.